تجميد حسابات المؤتمر الوطني الأفريقي إثر نزاع قانوني

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - MAY 25: Supporters watch on while waiting for President of the ruling African National Congress (ANC) and South African President, Cyril Ramaphosa to speak during the ANC Siyanqoba Rally held inside at FNB Stadium on May 25, 2024 in Johannesburg, South Africa. South Africa's national and provincial elections will be held on 29 May 2024 to elect a new National Assembly and provincial legislature in each of the nine provinces. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
أنصار المؤتمر الوطني الأفريقي ينتظرون خطاب الرئيس سيريل رامافوزا بملعب "سوكر سيتي" قبيل انتخابات العام الماضي (غيتي إيميجز)
Published On 21/10/2025
آخر تحديث: 14:18 (توقيت مكة)

يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أزمة مالية متجددة بعد أن جُمّدت حساباته البنكية على خلفية نزاع قضائي طويل الأمد يتعلق بديون غير مسددة، في تطور يثير تساؤلات عن قدرته على إدارة شؤونه المالية والسياسية.

وقد أصدرت المحكمة العليا في غوتنغ أمرا بتجميد الحسابات البنكية للحزب مؤقتا إلى حين البت في القضية.

وتعود جذور الأزمة إلى خلاف مع إحدى الشركات التي تولّت قبل سنوات طباعة ملصقات ومواد دعائية للحزب خلال الحملات الانتخابية.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 02: President of the ruling African National Congress (ANC) and South African President, Cyril Ramaphosa speaks to the audience during the official election results announcement ceremony at the IEC National Results Center on June 02, 2024 in Johannesburg, South Africa. South Africa's national and provincial elections were held on Wednesday to elect a new National Assembly and provincial legislature in each of the nine provinces. The ruling African National Congress (ANC) party will need to form a governing coalition, after failing to win a majority of votes for the first time in 30 years. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الرئيس رامافوزا يخاطب الجمهور عقب خسارة المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ 30 عاما (غيتي إيميجز)

وتقول الشركة إنها لم تتلقّ مستحقاتها البالغة نحو 85 مليون راند (ما يعادل أكثر من 4 ملايين دولار)، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

ولم يصدر تعليق رسمي من قيادة المؤتمر الوطني حتى الآن، بينما أكدت مصادر داخل الحزب أن الأزمة "قانونية وتقنية" ويجري العمل على حلها عبر القنوات القضائية.

تداعيات سياسية

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات المحلية، مما يثير تساؤلات عن قدرة الحزب على تمويل حملاته الانتخابية وتنظيم فعالياته الجماهيرية.

كما يسلط الضوء على التحديات المالية التي يواجهها الحزب منذ خسارته للأغلبية البرلمانية في انتخابات 2024.

ويرى مراقبون أن الأزمة تكشف هشاشة البنية المالية للحزب الذي قاد البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

تصميم خاص - خريطة جنوب أفريقيا
خريطة جنوب أفريقيا (الجزيرة)

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المؤتمر الوطني الأفريقي اتهامات بسوء الإدارة المالية، إذ سبق أن عانى من تأخر دفع رواتب موظفيه ونزاعات مع مزوّدي خدمات.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الأزمات قد ينعكس على صورته أمام الناخبين، في وقت تتزايد فيه المنافسة السياسية في البلاد.

ويعاني الحزب من فجوة تمويلية ضخمة تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وفق تقارير الميزانية لعام 2025.

المصدر: صحافة جنوب أفريقيا

