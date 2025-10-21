بريطانيا تدرس خطة لتعويض ضحايا أكبر عملية احتيال بالبيتكوين

أكدت السلطات في بريطانيا أنها تدرس خطة لتعويض ضحايا عملية احتيال ضخمة في الصين، أسفرت عن ما يعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، بقيمة تتجاوز 6 مليارات يورو.

ووفقا لمكتب محاماة يمثل عددا من الضحايا، فإن نقاشات معمقة حول شكل آلية التعويض ستستمر في الأشهر المقبلة.

وفي عملية الاحتيال هذه، أدان القضاء البريطاني سيدة صينية تدعى جيمين شيان والمعروفة أيضا باسم يادي زانغ بعد أن أقرّت بذنبها أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بخصوص الاستحواذ غير القانوني على العملة المشفّرة.

ونفّذت المرأة الصينية عملية تلصّص واسعة النطاق في الصين بين 2014 و2017 من خلال الاحتيال على أكثر من 128 ألف ضحية وتخزين الأموال المسروقة في أصول بيتكوين.

وبعد ذلك، فرّت من الصين بوثائق مزورة، ودخلت المملكة أواخر عام 2018، حيث حاولت غسل الأموال من خلال شراء عقارات في العاصمة لندن.

وعام 2024، وفي إطار التحقيق المستمر منذ 7 سنوات، تم الحكم على شريكة لها تدعى جيان وين بالسجن 6 سنوات و8 أشهر لدورها في هذه العملية الإجرامية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اعترف شريك آخر من ماليزيا يدعى سينغ هوك لينغ بمشاركته في عملية الاحتيال هذه المصنفة بأنها أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم.

وفي سياق متصل، قال المحامي وليام غلوفر من مكتب "فيلدفيشر" الذي يمثل عددا من ضحايا هذه العملية، إن موكليه تعرضوا لخسائر شخصية هائلة شملت فقدان أحبتهم وتفكك أسرهم وفقدان وظائفهم.