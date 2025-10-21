نيوزويك: ارتفاع غير مسبوق لفرص فوز ممداني بانتخابات بلدية نيويورك

أصبح زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك وعضو الجمعية التشريعية في الولاية، المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب عمدة المدينة، وفقا لأحدث بيانات استطلاعات الرأي وأسواق المراهنات السياسية.

وحسب تقرير بمجلة نيوزويك، فإن هناك مؤشرات صعود لهذا النجم السياسي التقدمي الذي يطمح لإحداث تحول كبير في سياسات أكبر مدن الولايات المتحدة.

واستطردت المجلة في تقريرها نتائج بعض استطلاعات الرأي وبعض ما جاء في مواقع المراهنات بشأن فرص المترشحين لعمدة نيويورك.

تفوق ساحق

فوفقا لموقع "بولي ماركت" (Polymarket)، وهو منصة مراهنات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالتنبؤ بنتائج الأحداث السياسية والاقتصادية، يتمتع ممداني حاليا بنسبة 92.8% من فرص الفوز، وذلك حتى أمس الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المقابل، يحل الحاكم السابق للمدينة أندرو كومو، الذي يخوض السباق كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام ممداني، في المرتبة الثانية بنسبة 5.9% فقط، أما المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، مؤسس منظمة "الملائكة الحراس"، فلا يحظى سوى بـ0.7% من فرص الفوز بحسب المنصة.

وقد شهدت حظوظ ممداني ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كانت تبلغ 88.3%، مما يعكس تزايد الثقة في فوزه من قبل المتابعين والمراهنين على حد سواء، وفقا لنيوزويك.

استطلاعات الرأي

كما أظهرت نتائج استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز خلال الفترة ما بين 11 و14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وشمل 1003 ناخبين مسجلين في نيويورك، أن ممداني يحظى بدعم 52% من المستطلعة آراؤهم، متقدما بفارق كبير على كومو الذي حصل على 28%، بينما جاء سليوا في المركز الثالث بنسبة 14%.

وتشير تحليلات سابقة نُشرت في نيوزويك إلى أن ممداني يتفوق بين الناخبين من أصول آسيوية (67%)، ولاتينية (50%)، وأفريقية أميركية (48%)، بينما يحصل على دعم معتبر من الناخبين البيض (37%)، وفي المقابل، يظل الدعم الأكبر لكومو محصورا في أوساط الناخبين اليهود (60%).

من يؤيد ممداني؟

يحظى ممداني بدعم قوي من جناح اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي، وبدعم خاص من شخصيات بارزة مثل العضوة في الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز. وتشمل سياساته المقترحة تجميد الإيجارات، وإنشاء متاجر بقالة مملوكة للبلدية للحد من ارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى إصلاحات في البنية الاجتماعية والخدمات العامة.

وفي مقابلة مع نيوزويك، قال البروفيسور مارك شانهان، أستاذ السياسة الأميركية في جامعة سري البريطانية: "هذا السباق أصبح بوضوح لصالح ممداني.. سكان نيويورك يُظهرون بوضوح أنهم لا يريدون تكرار تجربة كومو".

ردود الفعل والانقسامات

وعلى الرغم من شعبيته المتزايدة، وفقا لنيوزويك، فإن ممداني يواجه انتقادات من شخصيات محافظة، أبرزها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه "كارثة قادمة"، محذرا من انتخاب "شيوعي" لإدارة مدينة كبيرة تمثل الاقتصاد الحر.

من جهته، كتب كيرتس سليوا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) بعد مناظرة انتخابية: "كنت الفائز الواضح الليلة. كومو فشل ويجب عليه الانسحاب وترك الساحة لي لمواجهة ممداني".

أما ممداني، فقد خاطب أنصاره في أحد التجمعات قائلا: "لسنوات، كنتم أنتم من يخوض النضال من أجل سكان نيويورك، والآن حان دورنا لنناضل من أجلكم".

ما الذي سيحدث لاحقا؟

ومن المقرر، وفقا للمجلة، إجراء المناظرة الثانية والأخيرة يوم الأربعاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم التصويت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتولى العمدة الحالي إريك آدامز منصبه حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيتم تنصيب الفائز رسميا في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي حال فوزه، سيصبح زهران ممداني أول عمدة مسلم في تاريخ مدينة نيويورك، وهو إنجاز تاريخي يعكس التحولات العميقة في التركيبة السياسية والديموغرافية للمدينة، وفقا لنيوزويك.