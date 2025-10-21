إحالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري إلى النيابة العامة

أصدر وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قرارا رسميا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل، إلى جانب المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وذلك بعد تفتيش رسمي كشف عن خروقات ومخالفات مالية.

وتضمن القرار إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة للتحقيق الفوري في المخالفات المالية والإدارية التي كشفت عنها أعمال الفحص والتفتيش.

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي عبر الموقع الرسمي للوزارة إن قرار الوزير قضى باستبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء التحقيقات، أو انتهاء مدة ولاية المجلس.

وتضمن قرار الوزير البدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية تسيير الأعمال اليومية للنادي لحين تشكيل هذه اللجنة.

وأضاف الشاذلي أن وزير الشباب والرياضة وجه المعنيين ببدء التنسيق الفوري والكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص.

ويهدف هذا التوجيه إلى تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار "الحرص على استقرار نادي الإسماعيلي العريق وضمان استمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية"، بحسب ما جاء في البيان.