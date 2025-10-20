موقع بريطاني: علينا الاستعداد لحرب واسعة في أوروبا خلال سنوات

في الأشهر الأخيرة، تصاعدت التحذيرات في بريطانيا من احتمال اندلاع حرب واسعة بأوروبا خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، مع تزايد "الأنشطة العدائية الروسية" في القارة، واعتبار بعض الخبراء أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة "حرب رمادية" مع موسكو، مثل تخريب المنشآت والبنية التحتية، والهجمات الإلكترونية، وحملات التضليل.

وقد ورد ذلك في مقال للصحفية والكاتبة السياسية البريطانية جين ميريك بموقع "آي بيبر" استهلته بدعوة من اللورد هاريس رئيس "لجنة الاستعداد الوطنية" البريطانية -للحكومة والمجتمع- إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية والمدنية تحسبا لصراع أوروبي شامل.

وأوضح هاريس أن بريطانيا ما زالت "غير مهيأة بالقدر الكافي" مقارنة بدول أخرى، ليس فقط لمواجهة الحروب، بل أيضا لمجموعة المخاطر الأخرى مثل الكوارث المناخية والهجمات على البنى التحتية.

ما تشمله الاستعدادات

وأوضحت ميريك أن الاستعداد المقترح يشمل تخزين الإمدادات الأساسية، وتأمين احتياجات الأسر لمدة 72 ساعة في حال انقطاع الكهرباء أو تعرض البنية التحتية لهجمات.

ونسبت إلى هاريس دعوته لجعل موقع الحكومة الإلكتروني الخاص بالطوارئ أكثر وضوحا ونشاطا، عبر حملات دعائية بالإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل، بل وحتى إدخال دروس عن "الجاهزية للطوارئ" بالمناهج المدرسية، أسوة بتعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية.

وقالت ميريك إن اللورد أشار في السياق العسكري إلى "مراجعة الدفاع الإستراتيجية" التي نُشرت في يونيو/حزيران الماضي، متضمنة مشروع "قانون جاهزية الدفاع" الذي يمنح الحكومة صلاحيات لتعبئة الاحتياط واستدعاء قطاعات الصناعة لدعم المجهود الدفاعي المحلي.

كما أكدت وزارة الدفاع البريطانية -وفقا للمقال- أن البلاد تدخل "حقبة جديدة من الجاهزية القتالية" معلنة عن أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب الباردة، بما في ذلك استثمار 6 مليارات جنيه إسترليني في الذخائر، وإنشاء مصانع جديدة لتقوية القدرات الذاتية.

"أنشطة عدائية"

وفي المقابل، تلفت الكاتبة الانتباه إلى ما سمته تصعيد روسيا لأنشطتها العدائية تجاه أوروبا بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى جانب الحرب في أوكرانيا التي لا تلوح لها نهاية، والتوغلات المتزايدة خلال الأشهر الأخيرة للطائرات المسيّرة والمقاتلات الروسية في أجواء دول أوروبية مثل بولندا وإستونيا والدانمارك، والازدياد في عمليات التخريب والهجمات السيبرانية.

ونقلت ميريك عن السير "كين ماكولوم" رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5" (MI5) تأكيده أن موسكو "مصممة على إثارة الفوضى والدمار حول العالم" قائلا إن أجهزة الأمن أحبطت خلال العام الماضي سلسلة متواصلة من محاولات المراقبة والتجسس ضد شخصيات تعتبرها موسكو أعداء.

كما نقلت الكاتبة تحذيرا لخبيرة الأمن الدولي ناتيا سيسكوريا من أن ما يجري استمرار لحرب هجينة تشنها موسكو منذ سنوات ضد الغرب، تشمل التخريب الإلكتروني، ونشر المعلومات المضللة، ومحاولات التأثير في الانتخابات والسياسات الداخلية للدول الغربية.

اختبار للناتو

وأضافت سيسكوريا أن روسيا ترفع مستوى التصعيد حاليا لتختبر مدى تماسك حلف الناتو، ولتُظهر قدرتها على توسيع نطاق الحرب خارج أوكرانيا، وهو ما يثير قلقا بالغا لدى دول أوروبا الشرقية.

وترى أن موسكو تلعب "لعبة خطيرة للغاية" إذ تختبر حدود صبر الناتو لكنها لا ترغب في مواجهة مباشرة معه بسبب ضعف جيشها حاليا.

ومع ذلك، تؤكد سيسكوريا أنه إذا استمرت روسيا في انتهاك أجواء الدول الغربية، فقد يجد الحلف نفسه مضطرا لإسقاط الطائرات الروسية، وهو ما سيُعتبر عملا حربيا قد يشعل مواجهة شاملة.

مرحلة شديدة التوتر

ويخلص الخبراء، بحسب المقال، إلى أن أوروبا تقف على عتبة مرحلة شديدة التوتر، حيث تتقاطع حرب روسيا "الرمادية" مع سباق بريطاني وغربي لتعزيز القدرات الدفاعية.

وتختم ميريك بالقول إنه بينما تسعى لندن لتقوية بنيتها التحتية الدفاعية والمدنية استعدادا لأي طارئ، يرى المحللون أن احتمال انزلاق القارة إلى حرب مفتوحة لم يكن أقرب مما هو عليه اليوم منذ أكثر من 60 عاما.