سنغافورة وتايلند تجريان تحقيقات بشأن عصابة احتيال

epa12454713 Cambodian people drive past a Prince Bank in Phnom Penh, Cambodia, 15 October 2025. The US Department of Justice on 14 October said an indictment was unsealed in New York, charging UK and Cambodian national Chen Zhi, also known as Vincent, the founder and chairman of Prince Holding Group, with wire fraud and money laundering conspiracy for directing Prince Group's operation of forced-labor scam compounds across Cambodia. The US Attorney’s Office also filed a civil forfeiture complaint against an amount of Bitcoin, currently worth approximately 15 billion US dollars, that are proceeds of the defendant's fraud and money laundering schemes. EPA/KITH SEREY
مجموعة برينس القابضة تملك عدة مؤسسات منها بنك برينس في كمبوديا (الأوروبية)
Published On 20/10/2025
آخر تحديث: 11:20 (توقيت مكة)

تجري السلطات في تايلند وسنغافورة تحقيقات بشأن مجموعة عقارات كمبودية تتبع لمجموعة "برينس القابضة" بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على رئيسها بناء على مزاعم  بالاحتيال وغسل الأموال.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مفوض مكتب تحقيقات الجريمة الإلكترونية قوله إن المسؤولين في تايلند سوف يعملون مع نظرائهم الأميركيين في فحص عملية ضبط الأصول والإجراءات القانونية التي تشمل مجموعة برينس القابضة.

وقالت الشرطة الإندونيسية -في بيان مقتضب- إنها سوف تحقق في القضية مع سلطات البلدان الأخرى، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

واتهمت الولايات المتحدة تشين جي رئيس مجموعة برينس القابضة يوم الثلاثاء الماضي، بإدارة إمبراطورية احتيال سيبراني واسعة، الأمر الذي أدى إلى مصادرة عملات بيتكوين تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وفي المملكة المتحدة، قالت الحكومة إنه جرى تجميد 19 عقارا على صلة برجل الأعمال تشين جي الذي يترأس المجموعة، ومن ضمن العقارات المصادرة مبنى إداري تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) وقصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شمال غرب لندن.

ودفعت المزاعم ضد الشركة، السلطات والشركات في سنغافورة إلى مراجعة علاقاتها المالية مع رجل الأعمال تشين جي والشركات التابعة له، حيث سبق وأن أقام مكتبا عائليا هنالك عام 2018.

