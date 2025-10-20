سنغافورة وتايلند تجريان تحقيقات بشأن عصابة احتيال

تجري السلطات في تايلند وسنغافورة تحقيقات بشأن مجموعة عقارات كمبودية تتبع لمجموعة "برينس القابضة" بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على رئيسها بناء على مزاعم بالاحتيال وغسل الأموال.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مفوض مكتب تحقيقات الجريمة الإلكترونية قوله إن المسؤولين في تايلند سوف يعملون مع نظرائهم الأميركيين في فحص عملية ضبط الأصول والإجراءات القانونية التي تشمل مجموعة برينس القابضة.

وقالت الشرطة الإندونيسية -في بيان مقتضب- إنها سوف تحقق في القضية مع سلطات البلدان الأخرى، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

واتهمت الولايات المتحدة تشين جي رئيس مجموعة برينس القابضة يوم الثلاثاء الماضي، بإدارة إمبراطورية احتيال سيبراني واسعة، الأمر الذي أدى إلى مصادرة عملات بيتكوين تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وفي المملكة المتحدة، قالت الحكومة إنه جرى تجميد 19 عقارا على صلة برجل الأعمال تشين جي الذي يترأس المجموعة، ومن ضمن العقارات المصادرة مبنى إداري تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) وقصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شمال غرب لندن.

ودفعت المزاعم ضد الشركة، السلطات والشركات في سنغافورة إلى مراجعة علاقاتها المالية مع رجل الأعمال تشين جي والشركات التابعة له، حيث سبق وأن أقام مكتبا عائليا هنالك عام 2018.