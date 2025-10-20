سابقة لرئيس فرنسي.. ساركوزي خلف القضبان الثلاثاء بعد إدانته

يدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السجن في باريس يوم الثلاثاء المقبل، كأول حدث من نوعه داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نحو شهر من صدور حكم بسجنه 5 سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

وقال ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس -بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر/أيلول- "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك، ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".

ومن المرجح أن تتم إحالة ساركوزي إلى واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها 9 أمتار مربعة بقسم الحبس الانفرادي في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية، وفقا لما أورده عاملون في المجال.

وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته، ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.

من جانبه، ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبّه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس، وإدمون دانتيس.

وفي السياق، وجّه نجله لوي دعوة عبر منصة إكس إلى الجميع يطلب فيها المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي بالقرب من منزله صباح الثلاثاء القادم الذي تقرر فيه إيداعه للسجن.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر القضاة إصدار أمر بإيداع ساركوزي السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ"التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل حلول الصيف المقبل.

خطورة الوقائع

وتذرّع القضاة عن رفضهم الانتظار لمحاكمة الاستئناف بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.

وقرر القضاء أن ساركوزي سمح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو، وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

وفي انتظار إفراج محتمل بعد جلسة محكمة الاستئناف، سيواجه ساركوزي الكثير من العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى المكتبة الداخلية.

وخلال تنقلاته للذهاب إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض عليه إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.