5 أشياء ينبغي معرفتها عن حاكم مدغشقر الجديد

بعد أن تسلم سدة الحكم في مدغشقر إثر تمرد عسكري حشدته انتفاضة شباب "الجيل زد" أدى العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيسًا لهذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقد تعهّد راندريانيرينا بقيادة انتقال السلطة إلى المدنيين، وأن ذلك لن يستمر أكثر من عامين، لكن مَن هو هذا الرجل؟

حددت مجلة لوبس 5 أمور قالت، إنها مهمة لإلقاء الضوء على راندريانيرينا:

أولا، صوتٌ ناقد للنظام السابق

راندريانيرينا عمره 51 عامًا، وهو قائد فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والفنية بالجيش (كابسات)، وهي وحدة نخبة مؤثرة وكان قد تدرب في الأكاديمية العسكرية في أنتسيرابي، وأصبح أول حاكم لمنطقة أندروي جنوب البلاد بين عامي 2016 و2018، ثم قائدًا لكتيبة مشاة في مدينة توليارا حتى عام 2022.

أصبح ناقدًا صريحًا لأندريه راجولينا، رئيس الدولة السابق، وانضم إلى حركة الاحتجاج، ودعا ضباطه إلى "رفض إطلاق النار" على المتظاهرين قبل انضمامهم إليهم، مما أدى إلى سقوط راجولينا.

ثانيا، السجن

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتُهم بالتحريض على انقلاب وتحريض الجيش على التمرد، وعلى أثر ذلك وُضع في الإقامة الجبرية، ثم حُكم عليه في أوائل عام 2024 بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر"، أُطلق سراحه في فبراير/شباط 2024، واستأنف عمله ضابطا بلا قيادة.

ثالثا، المرحلة الانتقالية

عُيّن "رئيسًا لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر"، ووعد بإجراء انتخابات خلال "18إلى 24 شهرًا"، أولويته هي، حسب قوله، تأمين "المساعدة الاجتماعية" للمواطنين في بلد يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر، ويُصرّ على أن ما حصل ليس انقلابًا، بل "عملية تتبع الإطار القانوني".

رابعا، دعوة إلى الهدوء

هو من أعلن، بعد الدعوة إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين، تعليق العمل بالدستور والاستيلاء على السلطة، وعلى الرغم من ذلك، قلّل في البداية من شأن دوره، واصفًا نفسه بأنه "ضابط بسيط، مُنفّذ".

خامسا، متمسك باللغة الملغاشية

لا يُعرف كثيرٌ عن حياته الشخصية، وُلد مايكل راندريانيرينا في قرية سيفوهيبوتي، الواقعة في منطقة أندروي الجنوبية، عام 1974، لكن التاريخ الدقيق لميلاده غير معروف، يُعرف عنه تدينه المسيحي بالكنيسة اللوثرية، وهو ما عزز مكانته بين أتباع هذه الكنيسة.

ورغم أنه يجري مقابلات باللغة الفرنسية، إلا أنه أعرب عن تفضيله التحدث باللغة الملغاشية، مضيفًا أنه لا يحب "تمجيد اللغة الاستعمارية".