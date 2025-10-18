فايننشال تايمز: بهذا رد البرغوثي على بن غفير في فيديو المواجهة بينهما

"هو الزعيم الفلسطيني الأكثر شعبية منذ ياسر عرفات"، كان ذلك وصف صحيفة فايننشال تايمز البريطانية للقيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، والذي قالت إن إسرائيل ترفض إطلاق سراحه تحت أي ظرف.

وتابعت الصحيفة أن آخر ظهور علني للبرغوثي كان عندما اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زنزانته، ووجّه إليه انتقادات لاذعة، لكن الفيديو الذي صور المشهد لم يظهر رد البرغوثي عليه.

وذكرت أنه على الرغم من أنه داخل المعتقل، تظهر استطلاعات الرأي أن مروان البرغوثي يتمتع بشعبية قوية كافية لتوحيد الفصائل الفلسطينية على اختلاف توجهاتها، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل إطلاق سراحه، لذلك لم يكن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

يواجه الأسير القائد مروان البرغوثي ظروفًا إنسانية بالغة القسوة في زنزانته الانفرادية، حيث فقد أكثر من نصف وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة. وفي الوقت نفسه، يواصل وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بشكل مباشر، في محاولة لكسر إرادته وصموده. في الفيديو بن… pic.twitter.com/ZcpRmLgGgT — Palestinian Center for Prisoners Advocacy (@PalPrisonersA) August 14, 2025

ونقلت فايننشال تايمز عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد عمير أفيفي قوله: "الأمر بسيط للغاية، إسرائيل مستعدة للإفراج عن الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مسيئة، ولكن ليس عن الشخصيات المشهورة، ليس لديها مصلحة في الإفراج عن الرموز".

وتابع أن القادة المؤثرين مثل البرغوثي سيدفعون باتجاه "مزيد من التحريض"، ويؤدون إلى تدهور الوضع الأمني، وزاد: "نحن لا نعتبره شخصا يسعى إلى السلام، إنه متطرف للغاية"، وفق زعمه.

وأكد مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن اسم البرغوثي كان على رأس قائمة الشخصيات المهمة التي أرادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عنهم.

إعلان

ونقلت فايننشال تايمز عن عرب البرغوثي، نجل القيادي مروان قوله: "إنه شخص يحظى بالثقة، ولديه الحكمة الكافية لضمان الانتقال إلى المرحلة التالية لتوحيد الشعب الفلسطيني".

وذكرت ديانا بطو، المحامية الفلسطينية، أن "الغالبية العظمى من الفلسطينيين لم يروه قط، ولم يسمعوا خطاباته، لكن كل ما كتبه وتحدث عنه يركز على حرية الفلسطينيين أولا، لذلك تعرفه كل الأجيال، وتعتبره مانديلا فلسطين".

وقالت فايننشال تايمز إن البرغوثي تعرض للضرب من قبل الحراس في مناسبات عديدة كان آخرها الشهر الماضي، حيث شاهد المعتقلون الفلسطينيون من نوافذهم "رجلا فاقدا للوعي ينقل إلى زنزانة مجاورة".

ذكرت فايننشال تايمز أن البرغوثي تعرض للضرب من قبل الحراس في مناسبات عديدة كان آخرها الشهر الماضي، حيث شاهد المعتقلون الفلسطينيون من نوافذهم "رجلا فاقدا للوعي ينقل إلى زنزانة مجاورة"

وحرصت الصحيفة على التأكيد أنه برغم الحبس الانفرادي، والظروف القاسية داخل السجون والاكتظاظ والضرب وتقليص الحصص الغذائية -الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا داخل السجون منذ بدء الحرب على غزة- كان البرغوثي يحث دائما السجناء على مواصلة الدراسة، ويصرخ بذلك من داخل الزنزانة.

وبخصوص الفيديو الشهير عند اقتحام بن غفير زنزانة البرغوثي، قالت الصحيفة إن عرب البرغوثي، قال لها -نقلا عن رواية السجناء- إن أباه رد على وزير الأمن القومي قائلا: "أرى الكثير من الشيب في رأسك، ألن تنضج وتكبر أبدا؟".