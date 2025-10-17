صحف عالمية: دمار غزة يعقد استرجاع جثث الأسرى الإسرائيليين

هيمنت قضية الخلاف بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على كبرى الصحف العالمية، فضلا عن مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الخلاف على جثث الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يشكل اختبارا حقيقيا لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تقول إسرائيل إن حماس تحتجز الجثث وتنتهك الاتفاق المبرم.

لكن حماس واثنين من كبار المستشارين الأميركيين يقولون -وفق الصحيفة- إن العدد القليل من الجثث التي أعيدت يعكس حقيقة الوضع المعقد على الأرض، وهو ما توقعه أحد الوسطاء عند توقيع الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مستشار أميركي قوله إنه "عليكم أن تدركوا تعقيد الأوضاع على الأرض. لقد دمر قطاع غزة بأكمله، وتحت كل هذه الأنقاض هناك كثير من الجثث".

وأشار مقال في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى أن المنطقة تشهد تحولات كبيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفق المقال، فإن ترامب أجبر نتنياهو على قبول خطته لإنهاء الحرب في غزة، واصفا تلك اللحظة بأنها "ميزت هيمنة واشنطن ووجهت رسالة واضحة مفادها أن تل أبيب لم تعد قادرة على إملاء ما تريده كما كانت تفعل في السابق".

وخلص المقال إلى أن مسعى ترامب لفرض السلام يمثل الفرصة الحقيقية الأخيرة لحل أحد أكثر صراعات المنطقة صعوبة.

بدوره، رأى مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو يسعى بعد وقف إطلاق النار في غزة إلى تجنب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خشية أن يتم تحميله مسؤولية تلك الأحداث.

وحسب المقال، فإن "الأمل الوحيد أمام عائلات الضحايا هو تحرك المحكمة العليا بسرعة لإلزام نتنياهو بالموافقة على التحقيق، فالأسابيع المقبلة ستكون اختبارا حاسما لقوة القضاء الإسرائيلي".

وقال عوفر كسيف، النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي، في مقال بصحيفة غارديان البريطانية إن إسرائيل تستغل انشغال العالم بغزة وتسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بمواصلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأراضيهم دون أي مساءلة.

ويرى كسيف أن إنهاء إرهاب المستوطنين ليس سوى أداة بيد حكومة نتنياهو لمواصلة الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة.

ووفق هذا النائب، فإن هذه الفترة تمثل بداية موسم الحصاد الزراعي وهي أكثر من مجرد حدث اقتصادي حيوي، بل هي لحظة اجتماعية ووطنية مهمة تظهر صمود الفلسطينيين في ظل الاحتلال، لذا تتصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم.

وفي قطاع غزة، حذرت صحيفة إندبندنت البريطانية من أزمة إنسانية طويلة بسبب انهيار شبكة توزيع المياه والصرف الصحي وتضرر نحو 80% من الأراضي الزراعية جراء الحرب.

وذكرت الصحيفة -التي استندت إلى تقرير بيئي- أن آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى منازلهم أملا في بدء صفحة جديدة، لكنهم سيضطرون للتعامل مع تداعيات عامين من القصف يفرضها الواقع البيئي.

ونقلت عن خبراء قولهم إن أزمة بيئية لن يكون من السهل تجاوزها في غزة، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة.