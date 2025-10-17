أبرز ما نشرته مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوع

نشرت مواقع الدراسات والأبحاث في الفترة ما بين 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عدة دراسات، أهمها:

مركز الجزيرة للدراسات

1- خطة ترامب: وعود ومطبات السلام في غزة

تتحدث الدراسة عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام. وتوضح أن الخطة تحمل وعودا كبيرة، لكنها تواجه عقبات كثيرة، خاصة لأنها تميل لصالح إسرائيل.

كما تبيّن أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبعض الدول العربية تشكك في نيات الخطة وتخشى أن تُستخدم لخدمة أهداف سياسية أكثر من تحقيق سلام حقيقي.

2- بداية خطة ترامب: سلام مرتقب أم تسوية مؤقتة؟

تطرح الدراسة تساؤلا مركزيا: هل خطة ترامب تُشكّل بداية لسلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين، أم ستكون مجرد تسوية مؤقتة تُركّب على واقع مُعطّل؟

وتستقصي بتحليل مرحلتين من الخطة؛ المرحلة الأولى (تبادل الأسرى ووقف مؤقت للحرب)، والمرحلة الثانية (إنهاء الحرب، إعادة الإعمار، ترتيب الحكم في غزة)، وتعدد الدراسة الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة جزئيا أو بالكامل.

3- معركة الديمغرافيا وتغيير التركيبة السكانية في العراق

تتحدث الدراسة عن تغيير التركيبة السكانية في العراق بعد عام 2003، ويرى أنه مخطط ممنهج تقوده فصائل مسلحة، خصوصا في مناطق مثل بغداد وديالى ونينوى، بهدف فرض واقع طائفي جديد يغيّر هوية تلك المناطق ويضعف وحدة الدولة.

المجلس الأطلسي

1- عشرون سؤالا (وإجابات خبراء) عن المرحلة التالية من اتفاق حماس وإسرائيل

بعد المرحلة الأولى من الاتفاق (إطلاق سراح الأسرى، ووقف جزئي للهجمات)، تطرح الدراسة 20 سؤالا عمّا يمكن أن يحدث في المرحلة الثانية: ما التحديات؟ وما الخطوات المتوقعة من الأطراف المختلفة؟ وما المخاطر المحتملة؟

وتعرض آراء عدد من الخبراء لطرح ما يمكن أن يحدث فعليا وما قد تعوقه المعوقات.

2- لبنان عالق في المنتصف بشأن نزع سلاح حزب الله

تتحدث الدراسة عن أن لبنان يواجه صعوبة في نزع سلاح حزب الله بسبب رفض الحزب واستمرار التهديدات الإسرائيلية. والجيش محدود الموارد ولا يستطيع فرض القوة بدون مخاطر صراع داخلي. وأيضا المجتمع الشيعي يدعم استمرار سلاح الحزب كوسيلة دفاعية، هذا يترك الحكومة عالقة بين الضغوط الدولية والواقع الميداني المحلي.

إعلان

3- هل يمكن لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أن تصمد أمام الأضرار الناجمة عن حرب غزة؟

يشير المقال إلى التحديات التي تواجه معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل إثر تصاعد العنف في غزة. كما يُشير إلى أن الحرب دمرت البنية التحتية تدميرا واسعا في غزة، مما يزيد من الضغط على الأردن لقبول موجات لجوء فلسطينيين. ويُلفت إلى أن هذه التطورات قد تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

4- وسط هدنة غزة: أين تقف العلاقات بين مصر وإسرائيل؟

تتحدث الدراسة عن توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد حرب غزة، رغم استمرار معاهدة السلام، ورغم أن التعاون الأمني قائم، لكن مصر قلقة من احتمال استهداف إسرائيل لقادة حماس على أراضيها.

وتشير إلى أن الهدف المصري الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار وتأمين الحدود ومنع تدفق اللاجئين الفلسطينيين.

مجموعة الأزمات الدولية

1- سيادة بلا اسم: إسرائيل تسارع إلى ضم الضفة الغربية

تتناول الدراسة كيف تُحكم إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية بإجراءات ميدانية تعادل الضمّ الفعلي، دون إعلان رسمي.

وتشمل هذه الخطوات توسيع المستوطنات، ونقل الصلاحيات إلى جهات مدنية إسرائيلية، ودمج البنية التحتية في منظومتها الوطنية، ما يجعل السيطرة الإسرائيلية شبه كاملة ويقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

2- كيف تغيّر التركيز على قضايا السلام والأمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025؟

تحلل الدراسة كيف ركّزت خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2025 على غزة وأوكرانيا والسودان وإصلاح المنظمة، وما تكشفه هذه التركيزات عن تحوّل الاهتمام الدبلوماسي نحو الأزمات الكبرى.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

1- حدود مساعي إقليم "أرض الصومال" للحصول على الاعتراف الدولي

تتناول الدراسة مساعي إقليم "أرض الصومال" للحصول على اعتراف دولي باستقلاله عن الصومال منذ عام 1991، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر والتغيرات الإقليمية الأخيرة، خصوصا بعد اتفاقه المبدئي مع إثيوبيا مطلع 2024.

2- التحالفات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط: رؤية واشنطن

تناقش الدراسة التحولات الأمنية في الشرق الأوسط منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع التركيز على ظهور تحالفات أمنية جديدة تعيد تشكيل توازن القوى الإقليمي.

وتتضمن هذه التحولات استخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد دول مثل إيران ولبنان وسوريا واليمن وقطر، في إطار سعيها لتشكيل نظام إقليمي يضمن أمنها على الأمد الطويل.

3- الحرب الروسية الأوكرانية: هل أخفقت دبلوماسية ترامب أمام مصالح ورهانات أطرافها؟

تشير الدراسة إلى فشل دبلوماسية الرئيس الأميركي في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعرض لانتقادات بسبب عدم قدرته على إحراز تقدم في إنهاء الحرب التي تجاوزت عامها الثالث.

موقع كارنيجي لسياسة الشرق الأدنى

1- توطين الشتات

تتحدث الدراسة عن الجدل حول حق المغتربين في التصويت في لبنان. فبعض السياسيين يريدون أن يصوت اللبنانيون في الخارج لمقاعد خاصة بالشتات فقط، بينما آخرون يرفضون ذلك ويطالبون بأن يصوتوا في دوائرهم الأصلية داخل لبنان كما حدث في الانتخابات السابقة.

الفكرة الأساسية أن بعض القوى السياسية تحاول تقليص تأثير أصوات المغتربين لأنها تخشى أن تغيّر نتائج الانتخابات المقبلة.

2- تفادي الأسوأ في لبنان

تناقش الدراسة الموقف الذي يمر به لبنان اليوم، خصوصا بعد "التهدئة" التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو سنة، لكنّها غير مستدامة.

وتركز على كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تستفيد من الفرصة الراهنة لتجنب أسوأ السيناريوهات، خصوصا في تعاملها مع المجتمع الشيعي في الجنوب ومع حزب الله، والإشكال الأمني السياسي المرتبط بالحدود مع إسرائيل.

مركز القدس للدراسات السياسية

الحرب على غزة انتهت ولم تنتهِ

تشير الدراسة إلى التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على ضرورة تبني إستراتيجية جديدة تعزز من مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

رؤيا للبحوث والدراسات

الظاهرة الترامبية: معضلة أميركا بين النيو ليبرالية والشعبوية اليمينية

إعلان

تناقش التحولات السياسية في الولايات المتحدة منذ بداية الألفية، وتسلط الضوء على صعود ما تصفه بـ"الشعبوية اليمينية بزعامة دونالد ترامب.

وتشير إلى أن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تفاعلات اجتماعية واقتصادية وسياسية بدأت بعد "أفول الجيل العظيم" في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتبرز الدراسة تأثير النيو ليبرالية والعولمة على الطبقات الوسطى، مما أدى إلى شعور بالإقصاء والتهديد الثقافي، ما ساهم في صعود ترامب كرمز لمناهضة النخب السياسية والمالية.