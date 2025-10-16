الشرع في موسكو.. وناشطون: ماذا عن الفيل الذي في الغرفة؟

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مع زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى روسيا والتي اعتبرها ناشطون دليلا على سعي الدولة الجديدة لتحقيق مصالح البلاد، في حين قال آخرون إن على موسكو تعويض السوريين عما اقترفته بحقهم من قتل وتهجير.

فقبل سنة من الآن لم يكن ممكنا تصور أن الشرع سحيل ضيفا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين ليجري معه محادثات بشأن إعادة ترميم العلاقات بين البلدين.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر موكب الرئيس السوري وهو متجه إلى الكرملين، ووفق حلقة 2025/10/16 من برنامج "شبكات"، فقد عجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخرة من هذا المشهد الذي لم يتخيله أحد.

وقال بعض الناشطين إن الرئيس المخلوع بشار الأسد هو من صور فيديو الموكب حيث تشير التقارير إلى أنه يقيم في ناطحة سحاب بمنطقة "موسكو سيتي" داخل مجمع "سيتي أوف كابيتالز" الذي يبعد عن الكرملين بنحو 5 كيلومترات.

ووصل الشرع إلى الكرملين، وصعد الدرج الأحمر الطويل وسلم على بوتين الذي قال له "في روسيا، لم تكن هناك أبدا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بوضعنا السياسي أو بمصالحنا الخاصة. فطوال كل هذه العقود، كان هناك أمر واحد فقط يوجهنا، وهو مصالح الشعب السوري".

ويتهم كثير من السوريين موسكو بأنها دعمت الأسد لقمع الثورة الشعبية عليه وألحقت ضررا بالغا بأرواح السوريين وممتلكاتهم وبلادهم لكنها في النهاية تمتلك اتفاقيات تاريخية مع دمشق، وهي اتفاقيات أكد الشرع احترام بلاده لها.

شتان بين رئيس وآخر

وعلى مواقع التواصل، سخر ناشطون من المشهد الذي قالوا إنه ربما أصاب الأسد بالرعب لأنه يعرف أن الشرع قد يطلب من بوتين تسليمه له، في حين أكد آخرون ضرورة إجبار موسكو على دفع تعويضات عما ألحقته بالسوريين.

فقد كتبت شام:

شتّان بين من لجأ إليها هاربا من عدالة شعبه، وبين من دخلها اليوم باسم شعبه المنتصر.. هكذا يُكتب التاريخ، وهكذا تُكرَّم الإرادة التي لا تنكسر.

كما كتب محمد:

بيكون الأسد خف عقله من الرعب.. مفكر إنه الشرع جاي وراه يأخذه. هههه

أما علاء، فكتب:

بخصوص روسيا تحديدا، أنا أدرك أن المصلحة السورية العليا تقتضي وجود علاقات جيدة معها لأسباب كثيرة، ولكن يجب أن تدفع موسكو تعويضات عما فعلته بسوريا من دمار وقصف وتهجير.

وأخيرا، كتب محمد:

ليش حاسس في حالة إنكار؟ بوتين والشرع قعدوا وناقشوا كل الملفات إلا الفيل اللي بالغرفة.. المواضيع العسكرية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن الرئيسين ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لكن الكرملين رفض التعليق على مسألة مناقشة مسألة تسليم الأسد لسوريا خلال اللقاء.