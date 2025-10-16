موسيفيني والهبات المالية.. جدل حول شراء الأصوات

قبل أشهر قليلة من انطلاق الحملات الانتخابية، وزّع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مبالغ تقدّر بنحو 20 مليون دولار على فئات مختلفة من المجتمع، في خطوة وصفتها مجلة "أفريكا ريبورت" بأنها محاولة لتعزيز الولاءات السياسية قبيل انتخابات يناير/كانون الثاني 2026، حيث يسعى موسيفيني لتمديد حكمه المستمر منذ 39 عاما.

فبين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2025، قدّم موسيفيني مبالغ نقدية وقروضا ومعدات لمجموعات واسعة، من سائقي الدراجات النارية (البودا بودا) إلى الباعة المتجولين والصحفيين والفنانين.

ففي 21 سبتمبر/أيلول، التقى ممثلين عن 102 جمعية لسائقي الدراجات في كمبالا وضواحيها، ووزّع عليهم 10.2 مليارات شلن (نحو 3 ملايين دولار)، وسط عرض إعلامي لشيك ضخم وصيحات تأييد من أنصار الحزب الحاكم.

وبعد يومين فقط، رُشّح موسيفيني رسميا لانتخابات الرئاسة، في مشهد اعتبره مراقبون دليلا على تداخل المال العام مع الدعاية السياسية.

انتقادات وتحذيرات

بحسب "أفريكا ريبورت"، يرى خبراء أن هذه الهبات ليست سوى شكل من أشكال شراء الأصوات.

هنري موغوزي، المدير التنفيذي لتحالف مراقبة التمويل السياسي، قال إن توقيت هذه التبرعات "لا يترك مجالا للشك في أنها وسيلة لاستمالة الناخبين"، داعيا إلى وقفها فورا.

ورغم أن موسيفيني يهاجم عادة السياسيين الذين يوزعون الرشى، فإنه دافع عن نفسه قائلا "أعطي مظاريف مالية (بالعملة المحلية) لأنني ملك معاصر"، في تصريح أثار جدلا واسعا.

تكتيكات قديمة بوجه جديد

وتوضح المجلة أن موسيفيني دأب على وقف توزيع الأموال فور بدء الحملات الرسمية، التزاما بالقانون الانتخابي الذي يحظر ذلك، لكنه يحرص على تكثيفها في الأشهر السابقة.

ففي يوليو/تموز مثلا، جمع 3 آلاف بائع متجول في كمبالا ومنح كل واحد منهم 100 ألف شلن (30 دولارا)، إضافة إلى شراء بضائعهم بأسعار تفوق السوق.

كما شملت الهبات ميكانيكيين، وشبانا عاطلين، وحتى جمعيات الصحفيين المحليين الذين حصلوا على مبالغ نقدية وسيارات.

أما الفنانون فكانوا المستفيد الأكبر، إذ خصصت الحكومة لهم هذا العام 33 مليار شلن (نحو 9.6 ملايين دولار)، في وقت يواصل فيه موسيفيني استقطابهم لمواجهة منافسه الأبرز، المغني المعارض بوبي واين.

موسيقى الحملة

عشية ترشحه، أطلق موسيفيني ألبوما من الأغاني التي تمجده، أعدّها فنانون محليون، بل لمح إلى إمكانية منحهم 20 مليار شلن إضافية (6 ملايين دولار).

كثير من هؤلاء الفنانين يرافقونه حاليا في جولاته الانتخابية، حيث يقدمون عروضا غنائية أمام الحشود.

ويقول الباحث بارنيت موساسيزي، من مركز "الابتكار من أجل الديمقراطية" في كمبالا، إن موسيفيني يركّز اليوم على هبات مالية متكررة وعلنية تستهدف الشباب، في محاولة لإحياء صورته القديمة كزعيم قريب من الناس.

ويضيف في حديثه إلى أفريكا ريبورت: "ربما يشعر أنه فقد تلك الصلة بعد 4 عقود، ويحاول الآن استعادتها".