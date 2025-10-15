لوبوان: هل يخاف بوتين وجنرالاته من القنبلة النووية الفرنسية؟

استعرضت مجلة لوبان وثيقة من نحو 50 صفحة وصفتها بالمدهشة، وهي عبارة عن تقرير أعدته مؤسسة راند البحثية الأميركية بتكليف من وزارة الدفاع البريطانية لفهم وجهة نظر العسكريين الروس في الترسانة النووية الأوروبية.

وأوضحت المجلة -في تقرير أعده رومان غوبير- أن التقرير استند إلى دراسة موسعة للأدبيات العسكرية الروسية وندوات أكاديمية ووثائق رسمية من وزارة الدفاع الروسية، تغطي الفترة من 2010 إلى منتصف 2025، بما فيها غزو شبه جزيرة القرم (2014) والحرب في أوكرانيا (2022).

وذكر الكاتب أن موسكو بدأت تطبيع استخدام التهديد النووي كأداة سياسية وعسكرية منذ ضمها القرم عام 2014، وبالفعل رفعت حالة التأهب للقوات النووية فور بدء الغزو الأوكراني عام 2022، وكذلك مع محاولة منع فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حتى إنها تحدثت عن إمكانية ضرب باريس خلال 200 ثانية.

وفي هذا السياق، أرادت لندن تقييم نظرة الروس إلى الترسانتين النوويتين الأوروبيتين الوحيدتين، الفرنسية والبريطانية، خاصة في ظل الغموض الذي رافق سياسة الولايات المتحدة تجاه الناتو في عهد الرئيس دونالد ترامب.

فرنسا أكثر استقلالية ومصداقية

توصل تقرير راند إلى أن فرنسا خلافا لبريطانيا، تحظى باحترام كبير من قبل القادة العسكريين الروس فيما يتعلق بقوتها النووية، فهم يرون أن الترسانة النووية الفرنسية أكثر تطورا واستقلالية، سواء من الناحية التقنية أو السياسية.

وأشارت الدراسة إلى أن العقيدة النووية الفرنسية حافظت على ثباتها لعقد ونصف، دون خضوع لتغييرات سياسية أو نقاشات داخلية تقلل من فعاليتها، وهو ما بدا للروس علامة على الحزم والجدية في الردع.

أما السياسة النووية البريطانية فقد بدت للروس -حسب تقرير راند- أقل مصداقية، نظرا لاعتمادها الكبير على التكنولوجيا والدعم الأميركي، فضلا عن هشاشتها الداخلية بسبب المطالبات الأسكتلندية بالاستقلال، وما قد تحدثه من تعقيد بالنسبة لمنشآت الردع البريطانية الموجودة في أسكتلندا.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا استطاعت الحفاظ على استقلاليتها الكاملة في تطوير وإنتاج واختبار أسلحتها النووية دون الاعتماد على أي طرف خارجي، وهو ما يعتبر نادرا في أوروبا.

واستشهد الروس بتجارب الصاروخ البحري "إم 51" الذي يصل مداه إلى 9 آلاف كيلومتر، وبالغواصات النووية من طراز "سوفران"، كأمثلة على التقدم التكنولوجي الفرنسي المستمر.

كما لاحظ الروس أن فرنسا تتبنى إستراتيجية نووية أكثر هجومية من الناحية النظرية، حيث تضع في حسبانها إمكانية تنفيذ ضربات محدودة أو واسعة النطاق، حتى ضد قوى كبرى مثل الصين، وهو ما يفسر كعنصر ردع شديد الحزم.

مصدر قلق مستقبلي

ورغم الشكوك الروسية في القدرات البريطانية، فإن موسكو تنظر بقلق إلى التعاون الدفاعي المتزايد بين فرنسا والمملكة المتحدة، خاصة منذ معاهدات "لانكاستر هاوس" عام 2010، كما تقول المجلة الفرنسية.

التقرير يظهر أن القادة الروس لا يستهينون بالقدرة النووية الفرنسية، ويعتبرونها فعالة ومستقلة وعامل ردع حقيقيا، خلافا لبريطانيا التي تبدو لهم أكثر هشاشة

ويخشى الروس -حسب تقرير راند- أن يتحول هذا التعاون إلى نواة ردع نووي أوروبي مستقل، خاصة إذا تقاربت معهما مواقف دول أخرى مثل ألمانيا، التي لا تملك سلاحا نوويا ولكنها تبحث عن دور ضمن ترتيبات "المشاركة النووية".

وتوصلت لوبوان إلى أن التقرير يظهر أن القادة الروس لا يستهينون بالقدرة النووية الفرنسية، ويعتبرونها فعالة ومستقلة، وعامل ردع حقيقيا، خلافا لبريطانيا التي تبدو لهم أكثر هشاشة من حيث الاعتماد على واشنطن والتحديات الداخلية.

ومما يثير إعجاب المسؤولين الروس، وتعتبره المجلة نقطة قوة لفرنسا، أن الرأي العام الفرنسي أكثر تأييدا للردع النووي من الجمهور البريطاني، مما يفرض قيودا أقل على السياسة النووية للحكومة.

ورغم أن حجم الترسانة الفرنسية لا يقارن عدديا بالترسانة الروسية والأميركية، فإن قدرتها على توجيه ضربات مدمرة، ومرونة استخدامها تجعل منها قوة لا يستهان بها، في نظر خصومها الإستراتيجيين.