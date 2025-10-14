فيديو.. غزة تستقبل أسراها بعد سنوات التغييب والتعذيب

غزة- استقبل الفلسطينيون في قطاع غزة مئات الأسرى المحررين الذي انتزعوا حريتهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الحزن بالسعادة في وقت واحد.

وفي أجواء من التهليل والتكبير، امتلأت ساحة مستشفى ناصر الطبي بالكبار والصغار الذين هتفوا ورفعوا الأعلام الفلسطينية بمشاعر مختلطة بعد ما مروا به خلال عامين من الإبادة.

وتم أمس الإفراج عن 1716 أسيرا من غزة، إلى جانب 250 أسيرا من أصحاب الأحكام المؤبدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى جانب بعض الحالات التي سيتم ترحيلها إلى الخارج، مقابل إطلاق المقاومة الفلسطينية سراح 20 محتجزا إسرائيليا.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد وصفت أسرى القطاع المعتقلين خلال حرب الإبادة بـ"المقاتلين غير الشرعيين" حيث بلغ عدد المندرجين تحت هذا الوصف 2673 معتقلا، ويشمل هذا التصنيف عربا من لبنان وسوريا.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إنه جرى نقل 154 أسيرا مبعدين إلى مصر، لإتمام إجراءات الإفراج عنهم ضمن تنفيذ مراحل صفقة "طوفان الأحرار 3".