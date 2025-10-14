ألمانيا تغلق أكثر من 1400 موقع إلكتروني لمحاربة الاحتيال

أعلنت السلطات في ألمانيا أنها أغلقت ما يزيد على 1400 موقع إلكتروني للحيلولة دون عمليات الاحتيال الجماعي الذي أصبح ينفّذ على نطاق واسع في منصّات تداول وهمية.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب الشرطة الجنائية بولاية بادن فورتمبيرغ، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة المالية فإن العملية تستهدف ما يعرف باسم "احتيال التداول الإلكتروني" الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة واسعة النطاق، وتزايد عدد القضايا المرتبطة بها بشكل ملحوظ.

وفي إطار هذه العملية الهادفة إلى محاربة الاحتيال والشبكات المختصة فيه، تم إغلاق 1406 نطاقات نشطة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية، وسلطات إنفاذ القانون في بلغاريا.

ووفقا للبيان المشترك، فإن الجناة ما زالوا غير معروفين ويعملون على نطاق دولي، لكنهم يقومون عمدا باستهداف السوق الألمانية والأشخاص المقيمين في ألمانيا.

وأفادت السلطات بأنه منذ أن بدأت العملية في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم تسجيل 866 ألف زيارة للمواقع التي تمت مصادرتها، ما يعني أنها كانت جاذبة للضحايا.

وأكدت السلطات أن الجناة يتمتعون بأسلوب احترافي، ونظرا لخبرتهم في المجال، فإن العديد من الضحايا لا يدركون تعرضهم للاحتيال إلا بعد مرور عدة أشهر، وغالبا ما يدفعون إلى إجراء إيداعات إضافية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قامت السلطات بعملية مماثلة حيث أغلقت نحو 800 نطاق غير قانوني، ومنذ ذلك الحين حاول نحو 5.6 ملايين مستخدم الدخول إلى هذه المواقع أكثر من 20 مليون مرة.