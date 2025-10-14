سياسة|مدغشقر

أزمة مدغشقر.. من هم أبرز الضباط بعد تولي الجيش للسلطة؟

Colonel Michael Randrianirina addresses protesters gathered outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy
العقيد مايكل راندريانيرينا أول من دفع الحراك الشعبي نحو انتفاضة عسكرية يخاطب المحتجين المتجمعين أمام دار البلدية في أنتاناناريفو (رويترز)
Published On 14/10/2025
آخر تحديث: 19:36 (توقيت مكة)

في غضون أيام، تحوّل حراك شبابي يقوده "الجيل زد" إلى تمرّد عسكري جزئي، بدأته وحدات من "فيلق الموظفين والخدمات الإدارية والفنية" (كابسات)، يوم السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد ساعات، ظهر عدد من كبار الضباط أمام المتظاهرين وعدسات الإعلام العالمي، في ما وصفه الرئيس أندري راجولينا، الذي غادر البلاد إلى جهة غير معروفة، بأنه "محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة بالقوة".

العقيد مايكل راندريانيرينا: قائد التحرك العسكري

كان أول من دفع الحراك الشعبي نحو انتفاضة عسكرية، حين نشر رسالة مصوّرة على فيسبوك صباح 11 أكتوبر/تشرين الأول، قال فيها "ندعو كل الجنود المستعدين لتحمّل المسؤولية إلى الانضمام إلينا. توقفوا عن تنفيذ أوامر رؤسائكم".

A pickup truck drives with occupants waving flags after military joined protesters gathered outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko
شاحنة تقل متظاهرين يلوّحون بالأعلام بعد انضمام الجيش إلى المحتجين أمام دار البلدية (رويترز)

ظهر العقيد داخل معسكر كابسات محاطًا بزملائه، ثم خاطب الحشود من ساحة "13 مايو" الرمزية، مرتديًا القبعة العسكرية الخضراء، فوق مركبة مدرعة، بينما كانت القوات الموالية لراجولينا تنسحب من وسط العاصمة.

وأعلن العقيد راندريانيرينا اليوم الثلاثاء تولي الجيش السلطة في هذه الدولة بعد أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزل الرئيس أندري راجولينا بتهمة التخلي عن الواجب.

وأضاف أن الجيش يقوم بحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب الذي صوّت على عزل راجولينا قبل دقائق فقط من إعلانه.

سبق للعقيد راندريانيرينا قيادة كتيبة المشاة في توليار جنوب غرب البلاد، كما شغل منصب حاكم منطقة أندروي بين 2016 و2018.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وُضع تحت الإقامة الجبرية وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة "تقويض أمن الدولة".

بعد خروجه من مستشفى عسكري في فبراير/شباط 2024، عاد إلى الجيش دون منصب قيادي، وقال "كنت في الظل.. أطبخ وألعب كرة القدم".

Members of the military operate outside the presidential palace after joining protesters gathered outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy TPX IMAGES OF THE DAY
عناصر من الجيش ينتشرون خارج القصر الرئاسي بعد انضمامهم إلى المحتجين أمام دار البلدية في شارع الاستقلال (رويترز)

ينفي أن يكون قد قاد انقلابًا، ويؤكد "هذه ليست محاولة انقلاب. الجيش استجاب لنداء الشعب. السلطة للشعب، وليست لي".

الجنرال ديموستين بيكولاس: رئيس هيئة الأركان الجديد

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، عيّنه وزير الدفاع ديراماسينجاكا راكوتوأريفيلو رسميًا رئيسًا لهيئة الأركان، وهو المنصب الذي طالبت به وحدات كابسات.

حضر مراسم التسليم معظم كبار الضباط في العاصمة، مما عكس سرعة انتشار التأييد داخل المؤسسة العسكرية.

ANTANANARIVO, MADAGASCAR - SEPTEMBER 30: People scatter after police drive through the streets firing tear-gas canisters as youth-led protests over longstanding water and power cuts continue on September 30, 2025 in Antananarivo, Madagascar. Predominately "Gen-Z" protesters have taken to the streets across multiple cities in Madagascar to decry recurring supply problems with water and power in the country. The unrest, which the UN alleges has left at least 22 people dead and 100 others injured, prompted the country's president to dissolve the current government. (Photo by Getty Images)
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرات يقودها الشباب احتجاجًا على انقطاعات المياه والكهرباء (غيتي إيميجز)

قاد سابقًا الكتيبة المتعددة المهام الثالثة في أمبواساري الجنوبية، كما ترأس مركز العمليات ضد "الكيري" (فترات سوء التغذية الحاد في الجنوب)، ثم الأكاديمية العسكرية في أنتسيرابي بين 2021 و2023.

قال بعد تعيينه "الجيش ينهض لمواجهة الوضع. تم اقتراحي لهذا المنصب واختياري من قبل عدد من الجنود. هدفنا الآن هو استعادة الهدوء والسلام في جميع أنحاء مدغشقر".

الجنرال نونوس مبينا ماميلسون: قائد الدرك الجديد

في 11 أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت اشتباكات بين جنود كابسات وعناصر الدرك، أسفرت عن مقتل جندي من كابسات قرب مقر الدرك التاريخي "توبي راتسيماندرابا".

وفي اليوم التالي، وخلال زيارة تعزية من ضباط الدرك لمعسكر كابسات، أطلق الجنود النار في الهواء ثم عن قرب، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين.

خريطة تظهر فيها مدغشقر
خريطة تظهر فيها مدغشقر (الجزيرة)

وسط هذا التوتر، تم تعيين الجنرال نونوس مبينا ماميلسون قائدًا جديدًا للدرك في 13 أكتوبر/تشرين الأول، خلفًا للجنرال جان هيربرت راكوتومالالا، في معسكر قوات التدخل الوطني في "فورت دوشين".

حضر مراسم التسليم رئيس هيئة الأركان الجديد، في إشارة إلى رغبة في تهدئة الأجواء.

كان ماميلسون يشغل منصب مدير الشرطة القضائية في قيادة الدرك، وأكد ضرورة تهدئة العلاقة بين الجيش والدرك والجمهور، رغم صعوبة المهمة، خاصة بعد القمع العنيف للاحتجاجات.

في مساء 11 أكتوبر/تشرين الأول، كاد أحد عناصر الدرك يتعرض للفتك من قبل المتظاهرين في ساحة "13 مايو"، كما أُضرمت النيران في مركبة مدرعة.

هروب راجولينا

وبعد أن أضعفه انضمام الجيش في نهاية هذا الأسبوع إلى الاحتجاجات التي تشهدها مدغشقر ولجوئه إلى مكان مجهول استبعد راجولينا استقالته في خطاب بُث مباشرة عبر فيسبوك مساء الأحد هو الأول له منذ هذا التطور، وحض فيه على "احترام الدستور".

وأعيد انتخاب راجولينا في 2018 و2023 في انتخابات شهدت معارضة ومقاطعة واسعتين.

المصدر: أفريكا ريبورت + الجزيرة

