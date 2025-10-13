كاتب إيطالي: جيل جديد من المسيّرات الأميركية بخصائص باهرة

نشر موقع إنسايد أوفر الإيطالي مقالا للكاتب ديفيد بارتوتشيني تحدث فيه عن إعلان شركة سيكورسكي عن تطوير مسيّرة جديدة متعددة المهام تسمى "نوماد"، تمثل نقلة نوعية في عالم الطيران العسكري.

وشركة سيكورسكي بات تابعة لمؤسسة لوكهيد مارتن الأميركية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقال الكاتب إن شركة الطيران سيكورسكي أعلنت عن ولادة عائلة جديدة من المسيّرات الطويلة المدى، قادرة على العمل بشكل مستقل بغض النظر عن نوع المدرج الذي ستقلع منه أو تهبط عليه، وتحمل هذه السلسلة من المسيّرات اسم "نوماد"، وقد صُممت لتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم الخفيف أو المهام اللوجستية.

خصائص مثيرة

وأوضح الكاتب أن المسيّرة قادرة على الإقلاع عموديا مثل المروحيات، أو الإقلاع كطائرة عادية.

وقد أُطلق على النموذج الأول اسم نوماد 50، ويتميز بجناح يبلغ عرضه 3.2 أمتار، بينما من المقرر أن ينضم إليه قريبا النموذج الثاني نوماد 100 الذي سيحمل عرض جناح أكبر يبلغ 5.5 أمتار، وقدرات نقل أكبر، مما يجعله أكثر كفاءة وملاءمة للمهام الميدانية.

ويضيف المسؤولون أن نوماد تكمل مهام طائرات مثل بلاك هوك للمحافظة على التفوق الإستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادي وفي مناطق أوسع.

كما يشددون على المرونة الفائقة لنماذج نوماد التي تمثل مفهوما جديدا للمسيّرات يجمع من خلال تصميمها الثنائي المحركات بين قدرات المروحية المتعددة الاستخدامات، وسرعة ومدى الطائرة ذات الجناح الثابت.

ولفت الكاتب إلى أن المسيّرة نوماد تُظهر، كما في الفيديو الترويجي الذي نشرته الشركة، القدرة الواضحة على الإقلاع والهبوط في سيناريوهات متعددة على اليابسة، وفي الصحراء، وعلى منصة بحرية وسط البحر.

شركة سيكورسكي توضح أن "نوماد" صالحة لأن تستخدم للمراقبة، وعمليات إخماد حرائق الغابات، أو لتقديم المساعدة الإنسانية في أوقات الأزمات.

كما بإمكانها الطيران لفترات طويلة، والدخول إلى مساحات ضيقة، علما أن النسخة الأكبر، المصنفة ضمن الفئة 4، تُظهر قدرة على نقل ذخائر تقليدية مثل صواريخ هيلفاير، أو قنابل صغيرة القطر (إس دي بي)، بالإضافة إلى مسيّرات صغيرة.

ونقل الكاتب عن مدير برامج الطائرات المتطورة في سيكورسكي قوله إن "نوماد تمثل نقطة تحول جديدة للجيل القادم من المسيّرات المستقلة الطويلة المدى".

وتشير المؤشرات ومتطلبات البنتاغون إلى أن هذه المسيّرات قد تدخل الخدمة قريبا، ليس فقط في المجال العسكري، بل المدني أيضا.

