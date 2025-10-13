الأسير طالب مخامرة.. جراح السجن وفني الاتصالات إلى الحرية

الخليل- يغمر الفرح والسرور عائلة الأسير الفلسطيني طالب مخامرة، مع تأكيد وجود اسمه ضمن قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم اليوم الاثنين، في ثالث صفقة تبادل بين سلطات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في عامين، لكن الصدمة كانت بتأكيد إبعاده، رغم اتصاله هاتفيا وإبلاغ عائلته بالإفراج عنه إلى المنزل واقتحام قوات الاحتلال المنزل لمنع الاحتفال بتحرره.

وجرت اليوم الاثنين عملية إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين الأحياء في قطاع غزة، ومن ثم أطلق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتتضمن القائمة التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى 250 أسيرا، بينهم 192 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد، و25 من ذوي الأحكام العالية، و32 موقوفا، و 1718 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير القوائم إلى إبعاد 154 أسيرا من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، وهو ما صدم الكثير من العائلات التي أبلغت بالإفراج عن أبنائها إلى منازلهم بالضفة، قبل قرار سلطات الاحتلال إبعادهم.

حياة جديدة

ولد الأسير المحرر في مدينة يطا، جنوبي الضفة الغربية، عام 1970، وخاض مبكرا تجربة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

اعتقل مخامرة خلال انتفاضة الأقصى بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وذلك ضمن مجموعة عسكرية عملت تحت مظلة كتائب شهداء الأقصى ضمت كلا من خليل أبو عرام ومحمود أبو خوصة وبكر النجار والذي أفرج عنه في صفقة سابقة، ونفذت عدة عمليات عسكرية ضد الاحتلال جنوب مدينة الخليل مخلفة قتلى وجرحى.

بعد مطاردة غير طويلة، تمكن الاحتلال من الوصول إلى أعضاء الخلية واعتقالهم، فكتبت حياة جديدة للأسير المحرر طالب إذ اعتقل بعد تدمير منزله دون أن يصاب بأذى، ووفق نجله مؤيد فإن خلافات نشبت بين الأوساط الأمنية الإسرائيلية في حينه، طرف يريد تصفيته وآخر يريده حيا فتم اعتقاله.

بعد اعتقاله خضع الأسير الفلسطيني لتحقيق قاس، ثم حكمت المحكمة العسكرية في سجن عوفر غرب رام الله، عليه وعلى رفاقه بالسجن المؤبد 7مرات لكل منهم.

خلال فترة اعتقاله تنقل مخامرة بين مختلف المعتقلات الإسرائيلية وعاش تجربة العزل الانفرادي عدة مرات، فضلا عن مشاركته في عدة إضرابات عن الطعام بينها إضراب استمر 44 يوما عام 2018، وفق نجله مؤيد متحدثا للجزيرة نت.

جراح وفني

لم يتوقف الاحتلال عند حد الحكم المؤبد الصادر بحق طالب، بل أضيفت له أحكام جديدة بعد سنوات، آخرها حكم بالسجن سنة و8 أشهر بذريعة ارتكابه مخالفات أمنية داخل سجنه.

وهنا يشير نجله مؤيد إلى لقبين أطلقا على والده في السجن، والذي كان يعمل ميكانيكي سيارات قبيل اعتقاله، بينها "فني" الاتصالات لمهارته في إصلاح وتركيب أجهزة الاتصالات التي كانت تهرب إلى الأسرى، ولهذا السبب كان يعيش حالة عدم استقرار في السجن فيتم نقله من سجنه في السنة مرتين على الأقل، وعندما كانت تثبته صلته بالهواتف كان يحكم عليه بمزيد من سنوات السجن.

وأضاف أن والده لقب على سبيل الفكاهة بـ "جراح الأسرى"، إذ اكتسبها من قصة نادرة حدثت معه حين اعتقل ابن أخيه خالد وعاشا معا في سجن نفحة عام 2019.

يقول مؤيد إن ابن عمه كان يعاني من وجود شظايا رصاص في قدمه أصيب بها خلال اعتقاله، لكن إدارة السجن لم تستجب لطلباته على مدى ثلاث سنوات بنقله للعلاج، فما كان من العم إلى أن تحول إلى جراح أدواته مقص الأظافر وشفرة الحلاقة واستخرج شظايا الرصاص على مرحلتين.

من طفلة إلى أم

على الصعيد الاجتماعي اعتقل طالب تاركا 4 أطفال، ذكران وأنثيان، إحداهن كانت طفلة في بطن أمها وولدت وهو في السجن في اعتقال سابق، واليوم يغادر السجن ويعود لأسرة ممتدة، فتزوجت البنات وأصبح لكل منهما طفلين، فيما تزوج مؤيد ورزق بطفل وينتظر الآخر، بينما لم يتزوج شقيقه الآخر وينتظر ليزف في حضرة أبيه.

يقول مؤيد مخامرة إن والده سيخرج إلى عائلة مختلفة، ويبدأ بالتعرف على عشرات الوجود الجديدة من أحفاده وأبناء إخوانه وأخواته وجيانه الذين أصبح بعضهم في غيابه أجدادا.

وفي الدائرة الضيقة لأقارب طالب، يقول مؤيد إن 13 شابا على الأقل خاضوا تجربة الاعتقال، بينما استشهد أحد أبناء عمومته، مشيرا إلى مداهمة قوات الاحتلال لمنزل العائلة وتوجيه تحذيرات شديدة لها لمنع إبداء أي مظاهر احتفال بتحرر والده.

وفي إشارة إلى ما يختلج الصدر من مشاعر مختلطة، يقول مؤيد إن ثمن تحرير الأسرى كان باهظا، كما أن الحرية أيضا لا تقدر بثمن، مشرا إلى غصة نتيجة إبعاده إلى خارج فلسطين.

وأعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس -الخميس- إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهرا الجمعة بالتوقيت المحلي بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجرا.