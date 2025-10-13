حزب ياباني يعتزم الانسحاب من الائتلاف الحاكم احتجاجا على الفساد

أعلن تيتسو سايتو زعيم حزب كوميتو في اليابان عزمه الانسحاب من الائتلاف الحاكم في البلاد بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي بسبب ما اعتبره إخفاقا في التخلص من الفساد.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذه الحزب المشارك في الحكومة ضربة كبيرة للديمقراطيين الليبراليين، الذين اختاروا النائبة المحافظة ساناي تاكايشي رئيسة لهم.

ورغم أنه ما يزال من الممكن أن تصبح تاكايشي أول رئيسة وزراء يابانية، فإن انسحاب حزب كوميتو المدعوم من البوذيين سيجبر الديمقراطيين الليبراليين على إيجاد شريك آخر على الأقل كي يظلوا على رأس السلطة.

وبالفعل، فقد الحزب الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلسي البرلمان، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على اختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق من الشهرالجاري.

وقال سايتو إن حزبه الذي كان شريكا في الائتلاف الحكومي مع الديمقراطيين الليبراليين منذ 26 عاما، طرح عدة مخاوف خلال اجتماع مع قادة الحزب.

وتتضمن المخاوف اعتراضات على موقف تاكايشي بشأن التاريخ الحربي لليابان، وزياراتها لضريح ياسوكوني، الذي ينظر إليه باعتباره رمزا لعسكرة الدولة في الماضي.

ومن ضمن المخاوف التي طرحها رئيس حزب كوميتو المنسحب من الائتلاف موقف تاكايشي المتشدد إزاء الأجانب في إطار رد فعل عنيف ضد الأعداد المتنامية للعمال الأجانب والسياح.