سياسة|شفافية|اليابان

حزب ياباني يعتزم الانسحاب من الائتلاف الحاكم احتجاجا على الفساد

Japan's Komeito Party leader Tetsuo Saito (front R) attends the LDP-Komeito leaders meeting at the Diet in Tokyo on October 10, 2025. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT
تيتسو سايتو رئيس حزب موكيتو أعلن خروجه من الائتلاف الحاكم في اليابان (الفرنسية)
Published On 13/10/2025
|
آخر تحديث: 11:45 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن تيتسو سايتو زعيم حزب كوميتو في اليابان عزمه الانسحاب من الائتلاف الحاكم في البلاد بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي بسبب ما اعتبره إخفاقا في التخلص من الفساد.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذه الحزب المشارك في الحكومة ضربة كبيرة للديمقراطيين الليبراليين، الذين اختاروا النائبة المحافظة ساناي تاكايشي رئيسة لهم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورغم أنه ما يزال من الممكن أن تصبح تاكايشي أول رئيسة وزراء يابانية، فإن انسحاب حزب كوميتو المدعوم من البوذيين سيجبر الديمقراطيين الليبراليين على إيجاد شريك آخر على الأقل كي يظلوا على رأس السلطة.

وبالفعل، فقد الحزب الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلسي البرلمان، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على اختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق من الشهرالجاري.

وقال سايتو إن حزبه الذي كان شريكا في الائتلاف الحكومي مع الديمقراطيين الليبراليين منذ 26 عاما، طرح عدة مخاوف خلال اجتماع مع قادة الحزب.

وتتضمن المخاوف اعتراضات على موقف تاكايشي بشأن التاريخ الحربي لليابان، وزياراتها لضريح ياسوكوني، الذي ينظر إليه باعتباره رمزا لعسكرة الدولة في الماضي.

ومن ضمن المخاوف التي طرحها رئيس حزب كوميتو المنسحب من الائتلاف موقف تاكايشي المتشدد إزاء الأجانب في إطار رد فعل عنيف ضد الأعداد المتنامية للعمال الأجانب والسياح.

المصدر: وكالات

إعلان