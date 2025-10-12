سياسة|الكاميرون

انتخابات رئاسية بالكاميرون وسط توتر داخلي وتحذيرات خارجية

epa12428686 Supporters of presidential candidate Issa Tchiroma Bakary, leader of the Cameroon National Salvation Front and former employment minister, surround his car during a campaign rally in Yaounde, Cameroon, 03 October 2025. Tchiroma is one the main opposition challengers to incumbent Cameroonian President Paul Biya, 92, who is running for an eighth term. 12 contenders are running for the presidential elections to be held in Cameroon on 12 October 2025. EPA/RODRIGUE NGASSI POUASSI
أنصار المرشح الرئاسي عيسى تشيروما بكاري، زعيم حزب الجبهة الوطنية للخلاص في تجمع انتخابي في ياوندي، الكاميرون، (الأوروبية)
Published On 12/10/2025
آخر تحديث: 05:51 (توقيت مكة)

يتوجه الناخبون في الكاميرون اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات توصف بأنها مفصلية، وسط تصاعد المخاوف من التوترات الأمنية وتراجع الثقة في نزاهة العملية الانتخابية.

الرئيس الحالي بول بيا، الذي يحكم البلاد منذ عام 1982، يخوض السباق نحو ولاية جديدة عن حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، وسط انتقادات دولية بشأن استمرار هيمنته على المشهد السياسي. ووفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، فإن "غياب المنافسة الحقيقية واستبعاد مناطق النزاع من التصويت يهددان شرعية الانتخابات".

Supporters of Cameroon's 92-year-old President Paul Biya, who is seeking an eighth term, hold signs during the launch of his electoral campaign, in Maroua, Cameroon, October 7, 2025. Sign in the center reads "The Kanuri community supports Paul Biya". REUTERS/Desire Danga Essigue
أنصار الرئيس الكاميروني بول بيا يحتشدون لدعمه لولاية جديدة قبل انتخابات 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (رويترز)

وقد أعلنت الهيئة الانتخابية اعتماد 13 مرشحاً من أصل 83 طلباً، منهم أربعة مرشحين بارزين:

بول بيا (حزب الحركة الديمقراطية الشعبية): الرئيس الحالي، يحظى بسيطرة شبه كاملة على الإعلام والموارد، ويُتوقع فوزه رغم تقدمه في السن.
عيسى تشيروما بكاري (الجبهة الوطنية للخلاص في الكاميرون): وزير سابق، يخاطب شريحة واسعة في الشمال، لكنه يفتقر إلى دعم وطني شامل.
بيلو بوبا مايغاري (الحزب الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم): رئيس وزراء سابق، يحاول استعادة شعبيته في الوسط السياسي، لكنه يواجه تحديات تنظيمية.
كابرال ليبي (الحركة من أجل نهضة الكاميرون): شاب إصلاحي، يحظى بدعم شبابي متزايد، لكنه يفتقر إلى بنية حزبية قوية.

Cameroonian voters queue at an Election Cameroon (ELECAM) office in Douala, on October 8, 2025 to collect their voting card ahead of October 12, 2025 Cameroon Presidential Election.
تسجيل الناخبين للانتخابات في الكاميرون (الفرنسية)

كما يشارك في السباق كل من:

جوشوا أوسيه (الجبهة الديمقراطية الاجتماعية): نائب سابق، يمثل التيار المعارض في المناطق الناطقة بالإنجليزية.
أكيري مونا (مستقل): محامٍ دولي، يطرح خطاباً إصلاحياً لكنه يواجه عزلة سياسية.
هيرمين ندام نجويا (الاتحاد الديمقراطي الكاميروني): مرشحة نسوية، تركز على قضايا التعليم وتمكين المرأة.

وتبقى فرص المعارضة محدودة بسبب تشتتها وعدم الاتفاق على مرشح موحد، إضافة إلى استبعاد مناطق النزاع في الجنوب الغربي والشمال الغربي من التصويت، ما يثير مخاوف من انتخابات “مبتورة".

تصميم خاص خريطة الكاميرون
خريطة الكاميرون (الجزيرة)

الاتحاد الأوروبي وهيومن رايتس ووتش حذرا من "مناخ غير مواتٍ للديمقراطية"، مشيرين إلى "اعتقالات سياسية وتضييق على الحملات المعارضة".

ويتابع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار مثل نيجيريا وتشاد، مجريات الانتخابات عن كثب، لما لها من انعكاسات أمنية واقتصادية مباشرة، في ظل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في الشمال، وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

