اتهام رئيس مجلس القضاة في روسيا بالفساد والدعارة

اتهم الادعاء العام الروسي القاضي السابق في المحكمة العليا فيكتور موموتوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس القضاة في روسيا، بتهم تتعلق بالقوادة، إضافة إلى اتهامات بالفساد كانت قد وُجِّهت إليه في وقت سابق.

وقالت السلطات إن موموتوف استغلّ نفوذه الواسع للتستّر على أنشطة دعارة داخل سلسلة فنادق يُعتقد أنه على صلة بها.

ونقلت المجموعة الإعلامية (آر بي كيه) عن مصادر في الادعاء العام قولها إنه "كان هناك الكثير للتغطية على الأنشطة غير القانونية، مثل الخدمات الحميمة وتأجير الغرف بالساعة".

من جانبه، نفى موموتوف -البالغ من العمر 64 عاما- جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستفد شخصيا من الأنشطة غير القانونية، وأنه لا علاقة له بسلسلة فنادق مارتون التي أشار إليها المدعون.

وكان مكتب المدعي العام في روسيا قد وجّه للمرة الأولى تهم الفساد ضد موموتوف قبل أسبوعين، مطالبا بمصادرة نحو 100 عقار.

وبعد 3 أيام من توجيه تلك التهم، قدّم موموتوف استقالته من منصبه كقاض في المحكمة العليا الروسية، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2010.

وفي السياق، باشر المدعون الروس عدة إجراءات قانونية تستهدف قضاة سابقين على خلفية اتهامات مشابهة بالفساد، ويعتقد المراقبون أن هذا قد يكون بداية حملة موجهة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام القضائي في البلاد.