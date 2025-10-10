تايمز: اتفاق غزة كان جاهزا منذ عام

كشف المفاوض الإسرائيلي المستقل غيرشون باسكين أن الاتفاق الذي أُعلن الخميس بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب في غزة كان مطروحا بالصيغة نفسها منذ أكثر من عام.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن باسكين القول إن حركة حماس كانت قد وافقت على الشروط ذاتها في سبتمبر/أيلول 2024، خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في ما سُمّي آنذاك بــ"اتفاق الأسابيع الثلاثة".

"ليس من الضروري إجراء المفاوضات بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل ستلتزم بأي شروط يفرضها ترامب" بواسطة المفاوض الإسرائيلي المستقل غيرشون باسكين

غير أن المسؤولين الأميركيين تجاهلوا العرض حينها، بينما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– رفضا قاطعا، حسبما ورد في تقرير الصحيفة الإخباري.

عام ضائع

وكان باسكين -الذي يُعدُّ مهندس المفاوضات التي أفضت إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011- قد كتب في مقال كشف فيه عن دوره في تلك المفاوضات، أنه تلقى نسخة خطية وصوتية باللغتين العربية والإنجليزية من مسودة ذلك الاتفاق.

وقال إن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوه في حينه بأن "رئيس الوزراء (نتنياهو) لا يوافق على إنهاء الحرب".

وأضاف أنه تمكّن من إيصال خطته إلى مكتب بايدن، لكنه لم يحصل على فرصة لعرضها على كبير المفاوضين الأميركيين بريت ماكغورك، الذي "رفض الانحراف عن الصفقة السيئة التي كان يتفاوض بشأنها"، على حد قوله.

وأشار باسكين إلى أن أعضاء في وفد التفاوض الأميركي "شعروا مثلي بالإحباط لعجزهم عن إقناع بايدن ومستشاريه" بدراسة العرض بجدية.

وذكرت تايمز أن باسكين التقى، في نهاية عام 2024، برئيس جهاز الشاباك وقتها رونين بار، الذي طلب منه "عدم استخدام القنوات الخلفية لأن اتفاقا لوقف إطلاق النار سيُبرم خلال 3 أسابيع" -أي عند تولي ترامب الرئاسة- مما جعل المتفاوض يدرك أن الحرب لن تضع أوزارها إلا عندما يقرر ترامب أن الوقت قد حان لإنهائها.

إعلان

وبناء على ذلك، وفق الصحيفة، فتح باسكين قناة اتصال غير رسمية مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، موضحا أنه "ليس من الضروري إجراء المفاوضات بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل ستلتزم بأي شروط يفرضها ترامب".

وأثمرت جهوده عن وقف لإطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مما سمح لترامب بالتفاخر بأنه أعاد السلام إلى الشرق الأوسط قبل يوم واحد من توليه منصبه رسميا، وفق تقرير تايمز.

انفراجة دبلوماسية

وكشفت الصحيفة أن صيغة الاتفاق الذي اقتُرح في عام 2024 كانت تتضمن 3 مراحل تبدأ بإطلاق 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني وانسحاب إسرائيلي جزئي من المناطق المأهولة بغزة وتدفق المساعدات الإنسانية.

وتنتهي المراحل بتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين، واستكمال انسحاب إسرائيل وبدء إعادة الإعمار.

غير أن ذلك الاتفاق انهار بعد رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وبعد شهور من تبادل الاتهامات وانتشار المجاعة في غزة، أعيد طرح الاتفاق نفسه في سبتمبر/أيلول 2025.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أكد باسكين أن ترامب أعاد إحياء الاتفاق بالضغط على نتنياهو لإتمامه ضمن خطة من 20 بندا توسطت في مفاوضاتها الأخيرة كل من قطر وتركيا ومصر.

ومع توقيع الجانبين الاتفاق المرتقب في مصر، كتب باسكين: "الآن علينا أن ننتظر التنفيذ الكامل له… والآن يمكننا أن نبدأ بالتنفس من جديد".