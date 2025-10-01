تسيبي ليفني: سيكون من الصعب جدا ترميم صورة إسرائيل في الخارج

قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني إن "الضرر الذي لحق بإسرائيل عميق"، وإن إنهاء الحرب في غزة لن يسهم في تحسين صورتها في العالم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليفني قولها إن واقع الحرب، وتصريحات وزراء حكومة بنيامين نتنياهو رسّخا صورة سلبية لإسرائيل، حتى في أوساط الجيل اليهودي الشاب بالولايات المتحدة.

وقالت إن "وزراء الحكومة الذين تحدثوا عن تجديد الاستيطان وعن الإبعاد والتهجير وعن القنابل الذرية جعلوا إسرائيل دولة منبوذة".

ورأت ليفني التي عادت من الولايات المتحدة الأميركية أنه "سيكون من الصعب جدا ترميم صورة إسرائيل في الخارج، وحكومة نتنياهو من المستحيل أن تفعل ذلك".

وتواجه إسرائيل عزلة دولية متصاعدة على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، وهو ما يظهر في المظاهرات العالمية وفي موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

ومن جهة أخرى، تطرق الإعلام الإسرائيلي لخطاب نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقلل فيه من عدد الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون بسبب حربه على غزة.

وانتقد غاي زوهر، وهو مقدم برنامج يرصد سلوك الإعلام الإسرائيلي على القناة كان 11، ما جاء في خطاب نتنياهو، من أن "نسبة القتلى غير المقاتلين هي أقل من اثنين مقابل واحد في غزة، وهذه نسبة منخفضة بشكل كبير".

وقال إن نتنياهو يتفاخر بأن "نسبة القتلى في أوساط المدنيين الفلسطينيين هي منخفضة وتاريخية"، وهي رسالة يحرص على تكرار قولها.

وعرضت قنوات إسرائيلية تصريح لنتنياهو زعم فيه أن "الحرب في غزة فيها أكثر نسبة منخفضة للقتلى، للمقاتلين مقابل غير المقاتلين في تاريخ حرب المدن في التاريخ الحديث".

وذكّر زوهر في رده على نتنياهو بأن "الفلسطينيين أحصوا أكثر من 60 ألف قتيل" سقطوا في الحرب.

وكانت قاعة الجمعية العامة بدت شبه فارغة، خلال إلقاء نتنياهو لخطابه، إذ انسحبت وفود دول إسلامية وأفريقية وأميركية لاتينية وحتى أوروبية، في حين اكتفى العشرات من أنصار نتنياهو بالتصفيق له من الشرفة.