استطلاع: الأميركيون يتعاطفون الآن مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين

أظهر استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز وجامعة سيينا أن عدد الناخبين الأميركيين المتعاطفين مع الفلسطينيين يفوق عدد أولئك المؤيدين لإسرائيل مع انخفاض الدعم لتل أبيب بين مختلف الفئات العمرية والأحزاب.

شمل الاستطلاع 1313 ناخبا على مستوى البلاد، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، عبر التواصل المباشر، والهواتف الخلوية والأرضية وعبر الرسائل النصية، في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2025، وقدر هامش الخطأ في العينة بــ 3.2 نقطة مئوية بين الناخبين المسجلين.

وطرح الاستطلاع العديد من القضايا التي تهم الأميركيين من قبيل رأيهم حول التوجه الحالي للبلاد ووضعيتها الاقتصادية والموقف من إدارة الرئيس دونالد ترامب لها وما هي أهم مشكلة تعاني منها (صحة وسياسة واقتصاد وعنصرية وجرائم وهجرة وفساد سياسة خارجية).

وفيما يخص الحرب على غزة وتداعياتها على الشارع الأميركي، أظهر الاستطلاع تراجعا حادا في التأييد لإسرائيل مقابل تزايد في التعاطف مع الفلسطينيين.

وعلقت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية على نتيجته قائلة إنه يُضيف نقطة بيانات جديدة إلى قائمة متزايدة تُظهر انخفاضًا حادا في التعاطف مع الإسرائيليين منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت أن نفس الاستطلاع عندما أجري في أعقاب الهجوم مباشرة، وجد أن 47% من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل، أما الاستطلاع الجديد الذي صدر يوم الاثنين، فقال 35% المشاركون فيه إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر مقارنة بـ 34% مع إسرائيل.

وفي حين أن الناخبين الأصغر سنًا هم الأقل تعاطفًا مع الإسرائيليين، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن التغيير الأكبر خلال العامين الماضيين، وفقًا للاستطلاع، كان بين الديمقراطيين الأكبر سنًا من البيض الحاصلين على تعليم جامعي، إذ بالإضافة إلى التفضيل الضئيل للفلسطينيين، أظهر الاستطلاع تراجعًا ملحوظًا في دعم إسرائيل بين الأميركيين خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قال 58% من المشاركين إن على إسرائيل وقف حملتها العسكرية في غزة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، حتى لو لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء بعد، وقالت نسبة مماثلة إن الهجوم يجب أن ينتهي حتى لو لم تُهزم حماس تمامًا.

كما وجد الاستطلاع أن 40% من الناخبين يعتقدون أن إسرائيل تقتل المدنيين الفلسطينيين عمدًا، وأن 62% يعتقدون أن إسرائيل لا تتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

أُجري الاستطلاع على 1313 ناخبا مسجلاً في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر/أيلول، عقب ورود تقارير عن المجاعة في غزة، ومع توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق هجومه على القطاع المحاصر، وقبل أن تقبل إسرائيل اقتراح الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حرب غزة.

وجد الاستطلاع أن أغلبية ضئيلة، 51%، من الناخبين المسجلين لا يوافقون على تقديم الولايات المتحدة دعمًا اقتصاديا وعسكريا إضافيا لإسرائيل.

كما تُبرز النتائج تنامي الانقسام الحزبي حول الصراع، حيث قال 54% من الديمقراطيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينما قال 64% من الجمهوريين إنهم يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين، ولكن بينما تدعم أغلبية الجمهوريين الإسرائيليين، فقد انخفض هذا الشعور أيضًا بنسبة 14% خلال فترة الحرب، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو/حزيران، وفقا لجيروزاليم بوست.