غزيون لترامب: نحن نعيش جحيما بالفعل

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفتح أبواب الجحيم في الشرق الأوسط إذا لم يُفرج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل تنصيبه بأقل من أسبوعين، أصاب القطاع الفلسطيني بالدهشة وجعلهم يتساءلون: "إذا لم يكن هذا هو الجحيم، فما الجحيم إذن؟

وكان ترامب قد كتب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، توعد فيه المسؤولين عن مقتل الأسير الأميركي الإسرائيلي عمر نيوترا -الذي كان يعتقد سابقا أنه على قيد الحياة في غزة- بأنه سيكون هناك "جحيم سيدفعون ثمنه" إذا لم يُفرج عن بقية الأسرى قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وهدد أولئك المسؤولين بأنهم سيتلقون "ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل"، وأضاف "أطلقوا سراح الأسرى الآن".

الوضع جحيم بالفعل

وأشارت نيويورك تايمز في تقرير صحفي إلى أن ما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون، منذ أكثر من عام، في غزة بلا مأوى، ويعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء، وتحت تهديد دائم من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتحدثت الصحيفة إلى مواطن فلسطيني يدعى علاء عصام (33 عاما) من دير البلح، وسط غزة، الذي قال "لا أظن أنه (ترامب) يفهم الوضع هنا، إنه جحيم بالفعل".

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ولفتت إلى أن المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تحرز تقدما كبيرا، تاركة المدنيين في غزة عالقين في مرمى النيران دون أمل يذكر في المستقبل.

وقال عصام "نحن نتعرض للقتل منذ 15 شهرا. ولقد عانينا من فصليْ شتاء قارسين في الخيام، وصيفين قائظين أفسدا طعامنا. وتعرضنا للمجاعة، ومات الناس جوعا، هذا بخلاف القصف الوحشي المتواصل في كل مكان".

وأبدى أكرم السطري (47 عاما)، وهو مترجم مستقل من خان يونس جنوبي قطاع غزة، استغرابه من أن ترامب "لا يدري أن غزة محرومة من كل أشكال الحياة، وأنه يظن أن باستطاعته أن يزيد إلى هذا الجحيم جحيما في الوقت الذي لم تدخر إسرائيل جهدا في تحويل حياة الغزيين إلى ما هو أبشع من الجحيم".

وتابع قائلا "نحن نشاهد كلنا القنابل تتساقط فوق رؤوسنا يوميا، ونعيش واقعا مزريا وأشد فتكا وتدميرا من الجحيم ذاته".

وفي حين أن معظم سكان غزة يلقون المسؤولية الكبرى على إسرائيل عن القتل والدمار من حولهم، فإن الصحيفة تزعم أن الكثيرين يحمّلون حماس جزءا منها أيضا. فقد نقلت عن عبد العزيز سعيد (33 عاما) من دير البلح أن حركة حماس رغم أنها تقول إن إنهاء الحرب من أولوياتها "إلا أنها لا تتصرف في هذا الاتجاه".

صفقة موقوتة

وذكرت الصحيفة الأميركية أن ترامب تحدث إلى الصحفيين يوم الثلاثاء، وقال لهم "لا أريد أن أضر بالمفاوضات" المتعلقة بتبادل الأسرى، والاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وتوقعَت أن ينضم كبير مبعوثي ترامب الخاص بالشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إلى تلك المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لكنها قالت إن ترامب كان واضحا في إطلاق وعيده بأن عواقب وخيمة ستحدث إذا رفضت حماس الإفراج عن 100 أسير إسرائيلي متبقين لديها – ثلثهم على الأقل يُفترض أنهم ماتوا- منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وأكد الرئيس المنتخب أنه "لن يكون الأمر جيدا، بصراحة، لأي شخص…وإذا لم تُنجز الصفقة قبل أن أتولى مهام منصبي"، في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، "فإن أبواب الجحيم ستُفتح في الشرق الأوسط".

وأوضحت نيويورك تايمز في تقريرها أن أصداء تصريحاته تلك ترددت الأربعاء في جميع أرجاء غزة، والتي فهمها بعض المدنيين أنها تعني أن الفلسطينيين هم من سيعاقبون وليس إسرائيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى بحلول موعد تنصيب ترامب.

تاريخ لا يبشر بخير

وأعرب العديد من سكان غزة الذين التقتهم الصحيفة، الأربعاء، عن خشيتهم من استمرار ترامب في تبني السياسات المؤيدة لإسرائيل مثلما فعل في ولايته الأولى ما بين عامي 2017 و2021.

ووفقا للصحيفة، فقد نقل ترامب في تلك الفترة السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كما اعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا عام 1967.

كما ينتاب الفلسطينيين والعرب في المنطقة القلق من أن ترامب لن يمنع إسرائيل من ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية واحتلال أجزاء من غزة على الأقل، بحسب التقرير الصحفي.