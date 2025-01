"بلاك فورست" ضد "الدب السام".. ما شكل حرب الاستخبارات بين روسيا أوكرانيا؟

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقف الملازم كوستيانتين، وهو قائد كتيبة في لواء الاستطلاع المدفعي الخامس عشر في أوكرانيا، المعروف أيضا باسم "بلاك فورست"، في قلب مركز قيادة اللواء مثبتا عيناه على الشاشة التي تعرض أمامه بثًّا حيًّا من طائرة استطلاع مسيرة.

كانت كاميرا الطائرة تجوب المنطقة فوق محطة رادار روسية من طراز "نيبو-إم"، كاشفة الهوائي الضخم للمحطة الذي يشق السماء باحثًا عن تهديدات من مسافات شاسعة تمتد لمئات الأميال.

سرعان ما أدرك كوستيانتين أهمية ما يراه، فهذا أحد أثمن أصول روسيا العسكرية، الذي يُعتقد أن موسكو لا تملك منه سوى 10 أنظمة فقط، وتُقدر قيمة المحطة الواحدة منها بنحو 100 مليون دولار.. هدف كهذا لا يُعثر عليه كل يوم!

قبل دقائق قليلة، أطلقت فرقته طائرة تجسس مسيّرة من طراز " تيكيفر أي.آر3″، تطير بصمت في ظلام الليل. هذه المسيرة البريطانية الصُنع القادرة على التحليق لمدة تصل إلى 16 ساعة؛ لم تكن في تلك الليلة بحاجة إلا إلى 50 دقيقة فقط لالتقاط هدفها الثمين.

في البداية، حددت موقع الرادار الروسي بدقة، ثم شاركت الإحداثيات، وبدأ العد التنازلي. وما هي إلا لحظات حتى دكت صواريخ "أتاكمز" الأميركية الصنع محطة الرادار الروسية وحولتها إلى أنقاض مشتعلة.

يعد هذا مجرد مثال على عمل وحدة "بلاك فورست" الأوكرانية، التي تمارس نشاطها في عمق خطوط خصمها الروسي لتجمع المعلومات الاستخبارية المهمة، بما فيها رصد الأهداف التي تحمل أهمية إستراتيجية، مثل محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومستودعات الذخيرة، ثم توجيه ضربات دقيقة لتدميرها، وهو ما يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المعلومات الاستخباراتية في الصراع الروسي الأوكراني، لدرجة أن أنشطة فضاء الاستخبارات باتت ساحة لصراع نشط بين الغريمين.

In October, his platoon located a powerful Nebo-M radar station in Russian-held eastern Ukraine, capable of scanning the skies hundreds of miles west in Ukrainian-held territory. Russia is only believed to have ten of the systems, each of which costs an estimated $100 million. 5/ pic.twitter.com/lKEAgWFX6G

— Maxim Tucker (@MaxRTucker) December 15, 2024