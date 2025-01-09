إيكونوميست: شراء ترامب المحتمل لغرينلاند قد يكون صفقة القرن

سلط تقرير بمجلة إيكونوميست الضوء على إمكانية شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند، مقارنا ذلك بصفقات تاريخية مشابهة مثل شراء لويزيانا من فرنسا عام 1803، وألاسكا من روسيا عام 1867، وينظر إليهما الآن على أنهما نجاحات هائلة.

وقد لمّح الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى نيته استخدام القوة أو الضغط الاقتصادي للاستحواذ على غرينلاند، وهو ما ينتقده تقرير إيكونوميست بشدة، ويرى أن الحصول على المنطقة بالإكراه سيضر بسمعة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

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وبدلا من ذلك، يدعو التقرير إلى اتباع نهج دبلوماسي، والتفاوض مباشرة مع سكان غرينلاند، إذ إن ذلك يحترم استقلالهم الذاتي ويتماشى مع قانون دانماركي صدر عام 2009 يمنح الجزيرة الحق في إعلان استقلالها عن طريق الاستفتاء.

سعر غرينلاند

ويقدر التقرير قيمة غرينلاند بـ50 مليار دولار، أي نحو 5% من الإنفاق الدفاعي السنوي الأميركي، ويمكن أن يربح كل ساكن نحو مليون دولار من الصفقة.

وبالنظر إلى موارد غرينلاند الهائلة وأهميتها الإستراتيجية، قد تعرض الولايات المتحدة أكثر من ذلك مع المحافظة على تحقيق مكاسب كبيرة، حسب التقرير.

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صفقة مفيدة

ويقترح التقرير أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تكون مفيدة للطرفين، فمع أن إمكانات غرينلاند الاقتصادية هائلة، غير أن قلة عدد سكان الجزيرة البالغ عددهم 57 ألف نسمة واعتمادها على الدانمارك لتمويلها قد يعوق قدرتها على النهضة باقتصادها، وتزيد مخاطر الحوكمة والفساد والصعوبات اللوجستية الناجمة عن العمل في بيئة المنطقة القاسية من تعقيد الأمور.

التفاوض

وبالتالي، يمكن أن يخفف بيع غرينلاند إلى الولايات المتحدة من هذه التحديات عبر الاستفادة من الأنظمة الإدارية والأمنية الأميركية، كما سيحصل سكان غرينلاند على الأمن المالي وفرص التنمية.

وفسر التقرير جاذبية غرينلاند بمواردها الطبيعية الهائلة ومعادنها النادرة، التي تشمل 43 من 50 معدنا تعتبرها الولايات المتحدة مهمة للغاية، مما يجعل المنطقة موردا حيويا لصناعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء.

كما تقدّر احتياطات النفط قبالة سواحلها بنحو 52 مليار برميل، أو 3% من الاحتياطات العالمية، ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3 مليارات دولار فقط، فإن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة تعد بنمو كبير إذا استُغلت الموارد بفعالية.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن أهمية غرينلاند الحقيقية لترامب تكمن في موقعها الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن شأن ذلك أن يعزز الأمن العسكري الأميركي خصوصا في مراقبة ممرات الغواصات.

ولجعل تحقيق هذه المكاسب أمرا ممكنا، يرى التقرير أنه سيتحتم على ترامب التراجع عن التهديدات وتقديم عرض بيع طوعي مقنع.

ويخلص المقال إلى أن عملية شراء سلمية يتم التفاوض عليها يمكن أن تكون "صفقة القرن"، وتعزز الرخاء والأمن لكل من غرينلاند والولايات المتحدة.