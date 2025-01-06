منذ 15 شهرا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل بشتى أوجهه، ولعل أقساها تفاصيل المعاناة الإنسانية اليومية التي يعيشها الإنسان الغزي، وتفاصيل التجمعات السكانية في كل القطاع، وإن تركز العدوان خلال الأشهر الأخيرة على وسط القطاع وشماله.

لاحقت مراسلتنا يسرى العكلوك تفاصيل المشهد الإنساني ووجع الأهالي، وعايشت قصص الناس ومآسيهم اليومية في شمال غزة بتقارير مميزة في عمقها ولغتها المشبعة بالإنسانية، والموثقة بالصورة والفيديو، رغم صعوبة وخطورة التغطية الميدانية في شمال غزة وصعوبة التنقل فيها، في ظل تركيز الاحتلال عملياته على هذه المناطق.

وإلى جانب الوجه البشع للعدوان الإسرائيلي على مدى 15 شهرا، تتبعت يسرى المشاهد المقابلة من صمود الغزيين وإصرارهم على الحياة، في تحد للاحتلال ومشاريعه لكسر إرادة الشعب.

هذه نماذج من تقارير الزميلة يسرى التي لا تزال تنبض بالحياة، لأنها ترسم مشاهد تتكرر كل يوم، ولأنها قصص تصلح للرواية في كل حين عن مأساة غزة وصمود أهلها.

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