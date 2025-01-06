ناشونال إنترست: ترامب على خطى ريغان بفرض السيطرة على قناة بنما

أشاد تقرير في مجلة ناشونال إنترست بتصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض السيطرة على قناة بنما، وعدها إشارة واضحة على فهم ترامب "العميق والثاقب" لمتطلبات الأمن القومي الأميركي.

وقال الكاتب -والرئيس التنفيذي لشركة أميركان غلوبال إستراتيجيز الاستشارية- ألكساندر غراي إن نهج ترامب اتجاه القناة يماثل الرئيس السابق رونالد ريغان، والذي عارض تسليم القناة في 1978 قبل تسلمه الحكم، وقال ريغان حينها إن القناة يجب أن تظل تحت إشراف أميركي لأهميتها الإستراتيجية.

وكان ريغان مصرا على أن تسليم القناة سيعرضها للتدخل الأجنبي، مما سيضعف مكانة الولايات المتحدة عالميا، ويوافقه ترامب على ذلك، ويرى أن تسليم القناة سيوجه رسالة سلبية إلى خصوم البلاد مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

أهمية عسكرية

وتُعد القناة ضرورية لنقل القوة البحرية الأميركية بسرعة بين الساحلين الشرقي والغربي وإلى المحيط الهادي، وأكد التقرير أن هذه الضرورة الإستراتيجية هي التي دفعت الرئيس ثيودور روزفلت إلى بناء القناة في أوائل القرن العشرين.

ويرى الكاتب أن الأغراض العسكرية للقناة وحدها تبرر ضرورة استمرار السيطرة الأميركية عليها وضمان الوصول إليها دون عائق أثناء الأزمات.

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زاوية الصين

وأشار التقرير إلى نشاطات الصين في القناة دليلا على ضرورتها الإستراتيجية، إذ استغلت شركة صينية انشغال الولايات المتحدة في حربها على العراق وأفغانستان، وبسطت نفوذها في الممر الحيوي.

ووفق التقرير، تضمن ذلك السيطرة على اثنين من الموانئ الخمسة الرئيسية في بنما، وبناء ميناء في عمق المياه المحيطة، ومحطة للرحلات البحرية، بالإضافة إلى جسر رابع عبر القناة.

وبرأي الكاتب، فمن قمة السذاجة افتراض أن اهتمام بكين ببنما والقناة لا علاقة له بالأهمية الإستراتيجية للممر المائي بالنسبة للأمن القومي الأميركي.