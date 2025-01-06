صحف عالمية: بايدن فضّل مواصلة نهجه بدعم إسرائيل حتى نهاية حكمه

اهتمت صحف إسرائيلية وعالمية بتبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى آخر تطورات المشهد السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن موافقة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لصالح إسرائيل "تمثل آخر عرض للدعم الأميركي الذي حرص بايدن على تأكيد ثباته في كل مناسبة".

ووفق الصحيفة، فإن بايدن قاوم كل الدعوات من داخل الحزب الديمقراطي إلى تعليق شحنات الأسلحة، وفضّل الاستمرار على نهجه حتى النهاية، في وقت لا تُظهر فيه الحرب على غزة علامات على قرب نهايتها.

بدورها، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن أجهزة الأمن ومختلف الوزارات في إسرائيل تستعد لمساعدة الجنود وأفراد قوات الاحتياط الذين يواجهون احتمالات الاعتقال خارج إسرائيل على خلفية اتهامات بمشاركتهم في جرائم حرب داخل غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود الإسرائيليين تلقوا تحذيرات من قيادة الجيش من أنهم قد يتعرضون للمحاكمة خارج إسرائيل.

من جانبها، رأت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن سكان مستوطنات الشمال مترددون في العودة إلى المناطق التي فروا منها بسبب هجمات حزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار.

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وبينت الصحيفة أن معظم سكان المناطق القريبة من الحدود يرفضون العودة حاليا، رغم أن العديد من العائلات رجعت حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله وبينما كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليته البرية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي الشأن السوري، قالت صحيفة لوتون السويسرية إن الأحلام في سوريا بسيطة ويمكن تحقيقها، إذ يريد الشباب العودة إلى منازلهم والعيش فيها بسلام، ويتطلعون إلى حكم عادل يضمن حياة آمنة لجميع السوريين أيا كانت ديانتهم من أجل تجنب سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة تناولت فيه أحوال العديد ممن قابلتهم، وقالت إنهم لم يعرفوا إلا الحرب في حياتهم بسوريا.

وفي الإطار ذاته، تحدثت صحيفة غارديان البريطانية عن أمل المغتربين السوريين في العودة إلى بلدهم بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن "ما كانوا يرونه كابوسا في السابق انتهى مع رحيل الأسد".

ووفق الصحيفة، فإن كثيرين ممن اضطرتهم الظروف يوما ما إلى المغادرة يرغبون للعودة أيا كان شكل البلد ووضعه الحالي.