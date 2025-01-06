صحافة عالمية: "الأونروا" تحذر من انهيار اجتماعي وشيك في غزة

تناولت صحف عالمية تطورات الأوضاع في قطاع غزة والبحر الأحمر، محذرة من انهيار اجتماعي وشيك في غزة، كما تناولت التحديات التي تواجه إسرائيل في البحر الأحمر، وعكست مشاهد الحياة الجديدة في سوريا.

وفي المجال الإنساني في قطاع غزة حذرت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لويز ووتر ريتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، من انهيار اجتماعي غير مسبوق في قطاع غزة إذا أنهت إسرائيل تعاونها مع الوكالة هذا الشهر.

ووصفت ووتر ريتش القطاع بأنه "مفكك"، مؤكدة أن حظر إسرائيل التعامل مع الوكالة سيجعل من المستحيل تقديم الدعم للفلسطينيين، خاصة إذا انقطع التواصل بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موضحة أنه في انتظار التوصل إلى هدنة مأمولة، يتصاعد العنف في القطاع ويستمر سقوط الضحايا الفلسطينيين بالعشرات.

ممارسات جنود الاحتلال

ومن جهتها، كشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" أن إسرائيل حذرت أفراد جيشها من نشر ممارساتهم في غزة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد للاشتباه في تورطه في جرائم حرب.

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وأوضحت الصحيفة أن الإجراء بدأته مؤسسة هند رجب، التي تحمل اسم الفتاة الفلسطينية التي قتلها الإسرائيليون مع عائلتها في غزة.

وفي تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تناولت المعضلة التي تواجهها إسرائيل في البحر الأحمر بسبب جماعة أنصار الله (الحوثيين)، متسائلة عما إذا كانت تل أبيب ستركز جهودها على إيران أم الحوثيين. وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يشكلون تحديا أمنيا فريدا لإسرائيل بسبب بعدهم الجغرافي ونقص المعلومات الاستخباراتية عنهم.

وفي تحول لافت، رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" كيف استعاد السوريون حرياتهم المصادرة في عهد نظام الأسد، حيث يستمتع سكان دمشق بالتنزه على قمة جبل قاسيون الذي كان محظورا عليهم. وأضافت أن السكان يشعرون بأن المدينة عادت إليهم بعد عقود من الشعور بالاغتراب في وطنهم.

وختمت صحيفة "لو تومب" السويسرية بتقرير من دمشق عن جيل جديد من السوريين دون الـ30، الذين لم يعرفوا من سوريا إلا الحرب. ووصفت الصحيفة كيف يعيش هؤلاء الشباب "ولادة ثانية" بين حنينهم لطفولة مفقودة ونشوة الحرية غير المسبوقة التي يختبرونها حاليا.