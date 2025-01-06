الدوحة- كشف الأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي عن استفادة 4 ملايين شخص من المشاريع الخيرية التي نفذها الهلال الأحمر حول العالم خلال 2024، مشددا على أن هذه المشاريع بلغت تكلفتها 390 مليون ريال (الدولار 3.65 ريالات).

وأضاف العمادي، في حوار مع الجزيرة نت، أن الهلال الأحمر القطري عمل منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة على توفير المساعدات الإنسانية العاجلة من خلال العمل الوثيق مع مختلف الشركاء داخل قطر وخارجها والمشاركة في جسر المساعدات القطرية بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية الزميلة بمصر وفلسطين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وشدد العمادي على أن الهلال الأحمر القطري داعم للشعب السوري منذ انطلاق ثورته في 2011 من خلال تقديم الإغاثة والدعم اللازمين لتخفيف من حجم المعاناة.

وأوضح أن الفترة من 2011 وحتى عام 2024 شهدت تدخلات إنسانية وإغاثية في مجالات الصحة، وقطاع المواد الغذائية والاستجابة الطارئة، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، وغيرها.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع ما يفوق 13 مليون شخص من اللاجئين السوريين في عدة دول منها الأردن ولبنان وتركيا وفي الشمال السوري بتكلفة تزيد على 159 مليون دولار أميركي.

وفيما يلي نص الحوار:

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كيف تقيّمون العمل الإغاثي الذي قام به الهلال الأحمر القطري خلال العام الماضي؟

لقد أنعم الله علينا في الهلال الأحمر القطري بجاهزية تم بناؤها خلال سنوات طويلة للقدرة على المرونة والاستجابة السريعة المؤثرة لا سيما في السياقات الصعبة كالنزاعات والأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، حيث شهد عام 2024 منذ بدايته وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي العمل على 372 مشروعا بقيمة إجمالية 390 مليون ريال قطري.

واستفاد منها 4 ملايين إنسان، من ضمنها ما يزيد على 137 مشروعا اعتمد خلال العام على المستوى الخارجي، ضمن مجالات الصحة، والإيواء، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والإغاثة العاجلة، ومشاريع كسب العيش والتعليم.

توزعت هذه المشاريع ما بين أفغانستان، والأردن، وألبانيا، والسودان، والصومال، والعراق، والمغرب، والنيجر، وكذلك اليمن، وباكستان، وبنغلاديش، وبنين، وتركيا، وتشاد، وأيضا جنوب السودان، وجيبوتي، وسوريا، وطاجيكستان، وفانواتو، فضلا عن فلسطين، وقرغيزستان، وكوسوفو، وكينيا، ولبنان، وليبيا، ومنغوليا، وموريتانيا.

واستثمرنا خبرتنا الميدانية وكوادرنا الإغاثية المدربة وشبكة مكاتبنا الخارجية والمخزون الإغاثي والشراكات الإستراتيجية مع مختلف الأطراف داخل وخارج قطر في الاستجابة الأفضل لهذه الأزمات والنزاعات.

كيف تنسقون عملكم مع الجهات الداخلية في قطر؟

لدى الهلال الأحمر القطري تنسيق وتعاون كامل مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية ونأخذ مثالاً لهذا مجموعة الجسور الجوية الإنسانية القطرية الممتدة بالطائرات المتتابعة طوال العام الماضي سواء لأهلنا في غزة عبر العريش والأردن، أو للسودان أو للبنان ومؤخرا إلى سوريا، أو ما سبقها قبل ذلك باتجاه تركيا والمغرب.

ماذا قدم الهلال الأحمر القطري للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة؟

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عمل الهلال الأحمر القطري منذ اليوم الأول على توفير المساعدات الإنسانية العاجلة من خلال العمل الوثيق مع مختلف الشركاء داخل قطر وخارجها، ومن ذلك المشاركة الواسعة للهلال الأحمر القطري في جسر المساعدات القطرية الذي انطلق بتوجيهات أميرية، وكذا بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية الزميلة بمصر وفلسطين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ما مراحل هذه التدخلات الخارجية وطبيعة العمليات الإغاثية في غزة؟

مرت تدخلات الهلال الأحمر القطري بـ3 مراحل:

العمل على الاستجابة السريعة من قبل المكتب الميداني في غزة.

المشاركة في الجسر الجوي وإدخال المساعدات من معبر رفح.

إرسال المساعدات عبر الأردن من خلال الممر الإنساني للمساعدات بالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية والمستمر حتى الآن.

ومن خلال هذه المراحل الثلاث تم تقديم:

37 تدخلا إغاثيا بقيمة 42 مليون دولار.

مساعدة ما يقارب مليوني شخص في غزة والضفة.

إرسال أكثر من 4766 طنا من المساعدات العاجلة.

المساهمة في تجهيز وتحريك 116 طائرة إغاثية، من قطر إلى (العريش/ الأردن).

وماذا قدمتم للشعب السوري خلال محنته؟

الهلال الأحمر القطري يعمل منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، ولقد شهدت هذه الفترة حتى عام 2024 تدخلات إنسانية وإغاثية في مجالات من أهمها قطاع الصحة، وقطاع المواد الغذائية والاستجابة الطارئة، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، وقطاع الإيواء، وكذلك قطاع المياه والإصحاح، وقطاع التعافي المبكر، وقطاع التعليم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 13 مليونا و276 ألف مستفيد من اللاجئين والنازحين السوريين في عدة دول، منها الأردن ولبنان وتركيا وفي الشمال السوري، وتقدر تكلفة تنفيذ هذه المشاريع ما يزيد على 159 مليون دولار أميركي.

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وخلال الأيام الأخيرة شارك الهلال الأحمر القطري في الإغاثة لأهلنا في سوريا ضمن برنامج المساعدات الإنسانية من خلال المساهمة في تسيير عدد 6 من الطائرات الإغاثية حتى الآن بالتنسيق والتعاون مع صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية القطرية.

وقام الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية بدعم وتوفير المساعدات للشعب السوري من خلال:

مرافقة فريق إغاثي على متن الطائرات لتنسيق استلام وتسليم المساعدات الإغاثية لفريق مكتبنا الموجود في المطار.

جهوزية الهلال في تنسيق المساعدات اللوجستية وتخزين وتوزيع المواد الإغاثية بأسرع وقت ممكن في المناطق الأشد ضعفا.

توفير 617 طنا في مجال قطاع التغذية وغير الغذائية، لفائدة 70 ألف أسرة.

توفير 25 طنا من المساعدات والمستهلكات الطبية لفائدة 103 آلاف شخص.

فضلا عن توريد 20 شاحنة محملة بـ500 طن من الطحين لإنتاج 820 ألف ربطة خبز توزع مجانا على المستفيدين في محافظتي حلب وإدلب.

كما أن مكتبنا في تركيا موجود منذ عام 2012 لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السوريين، حيث ما زال يستكمل مشاريعه الإغاثية والتنموية المستمرة والمخطط لها بقيمة تزيد على 120 مليون دولار خلال عامي 2024 – 2025.

يقدم الهلال الأحمر أيضا الدعم النفسي للمتضررين كيف يتم ذلك؟

عمل فريقنا على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين ومرافقيهم في قطاع غزة مثلا فعلى متن الطائرات والبالغ عددها 17 رحلة من العريش، قدم الفريق خدمات الإسعافات الأولية النفسية التي تساعد على تخفيف الآلام النفسية للأفراد أثناء مرافقتهم في رحلات الإجلاء وتخفيف المعاناة الحالية لديهم، والعمل على كسب ثقتهم وخلق جو من الألفة على متن الطائرة مع التركيز على الحالات الخاصة ممن يعانون من خوف أو قلق والرد على استفساراتهم، وتم توزيع الهدايا على الأطفال أثناء الرحلات.

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وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المقدمة على متن الطائرات حوالي 1530 من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى.