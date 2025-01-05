غزة في بداية 2025.. حرب إبادة مستمرة وسط صمت عالمي

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بقدوم عام 2025 بالأمل والتفاؤل، تظل غزة أسيرة لحلقة لا تنتهي من الموت والدمار والحصار الإسرائيلي، حيث فقد تقويم الأيام معناه منذ زمن؛ فشمس المعاناة تشرق ولا تغرب، وأصوات القصف والأنين تخنق سماء القطاع المحاصر منذ 457 يوما.

بدأ العام الجديد كما انتهى سابقه: "جثث تُحمل على الأكتاف، منازل تُهدم فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المنازل، وأسر تُكافح للبقاء على قيد الحياة"، وكأن الحرب بدأت من جديد، في ظل مشاهد الموت المتكررة التي باتت جزءا من يومياتهم منذ بدء الحرب.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 45 ألفا و658 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 108 آلاف و583 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

سنة جديدة بلا جديد

تتوالى الشهادات المروّعة من الناشطين والصحفيين الذين يوثّقون المجازر اليومية في أول أيام العام الجديد، بينما يغرق العالم في احتفالاته، غير مكترث بأصوات الألم القادمة من القطاع المحاصر، وهذا أثار حالة من الغضب والصدمة بين نشطاء فلسطينيين وعرب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

منذ فجر اليوم.. استشهاد نحو 20 فلسطينياً بقصف إسرائيل على غزة بعد يوم دامٍ شهده القطاع أمس تحت عدوان الاحتلال المستمر حيث استشهد 90 فلسطينياً على الأقل. حصيلة الشهداء شملت الطبيب هاني حبيب والداعية محمد الشيخ والصحفي عمر الديراوي، ما يرفع عدد الشهداء العاملين في الإعلام في غزة… pic.twitter.com/BWqZrYWzOK — AJ+ عربي (@ajplusarabi) January 3, 2025

وتعليقا على ذلك، أوضح الناشط الفلسطيني محمد الدلو عبر حسابه على منصة "إكس" أنه مع بداية العام، وكأن الحرب بدأت من جديد، تشهد معظم مناطق قطاع غزة مجازر على مد البصر، في إشارة منه إلى كثرة المجازر الإسرائيلية التي تتواصل منذ أكثر من 15 شهرا.

وكأن الحرب بدأت من جديد !

اليوم دامٍ بمعنى الكلمة، مجازر على مد البصر في معظم مناطق قطاع غزة. مجزرة قبل وقتٍ قصيرٍ في السوارحة وسط قطاع غزة. — محمد الدلو-𓂆🇵🇸 (@mohamed_dalo) January 2, 2025

أما السياسي والأكاديمي الفلسطيني فايز أبو شمالة، فقال: "سنة 2025 لا تختلف عن سنة 2024 في قطاع غزة؛ فالقصف هو القصف، والموت هو الموت، والدمار والخراب والنزوح والتعب والعذاب لا يختلف من سنة لأخرى".

في غزة لا فرق بين السنين، فسنة 2024 لا تختلف عن سنة 2025،

القصف هو القصف، والموت هو الموت، والدمار والخراب والنزوح والتعب والعذاب لا يختلف من سنة لأخرى.

نسأل الله الفرج لأهل غزة — د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) January 1, 2025

وأشار الناشط أبو صالح عبر صفحته على منصة "إكس" إلى أن العام الجديد بدأ بداية صادمة وكارثية في قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي خلف عددا كبيرا من الشهداء، غالبيتهم من الأطفال.

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وبدوره، كتب الكاتب أدهم الشرقاوي: "لا أعوام جديدة في غزة! هو يوم واحد أشرقت شمسه منذ 452 يوما ولم تغرب بعد! ما زالوا يُقتلون، فإياك أن يصبح مشهد موتهم مألوفا عندك!".

لا أعوام جديدة في غزَّة!

هو يومٌ واحد،

أشرقت شمسه منذ 452 يوماً ولم تغرب بعد!

ما زالوا يُقتلون،

فإياك أن يصبح مشهد مؤتهم مألوفاً عندك! pic.twitter.com/0EbNk70YJY — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) January 1, 2025

كما علق أحد المغردين قائلا: "العالم يودع عاما ويستقبل آخر باحتفالات، بينما أطفال غزة يودعون الحياة قتلا بالصواريخ والقنابل، في ظل التخاذل العربي والإسلامي. إن العالم في حقيقته يحتفل بموت الإنسانية".

استمرار الإبادة

وعلق آخرون على مشهد استمرار الإبادة الجماعية بالقول: "القصف الهمجي شديد ومتوحش على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه لو يتوقف الشهداء يرتقون والأطفال يقطّعون وفي أحسن الأحوال يُيتّمون، الإبادة مستمرة وكذا الجوع والبرد والخوف والقهر وكل صنوف الألم".

وأضاف مغردون أن أطفال العالم ينامون ويحتضنون هدايا العام الجديد بطمأنينة، بينما كانت غزة في أولى أيامها على موعد مع مجزرة جديدة، حيث لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بترك أطفال غزة ينامون وهم يموتون متجمّدين من البرد في خيام النازحين، بل واصل حرب الإبادة الجماعية.

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وأشار ناشطون إلى أن قطاع غزة يشهد في بداية عام 2025 استمرار الإبادة الجماعية وقتل الأطفال، واستمرار الموت جوعا، واستهداف الطواقم الطبية بلا توقف. كما "يستمر الصمت العربي المغلّف بالخيانة، والخداع الأوروبي، والدعم الأميركي المتواصل للكيان الصهيوني".

"انظروا ما حدث للطفل في 2025".. فلسطيني يصرخ ممسكًا بقدم طفل في غزة بعد إصابته بقصف إسرائيلي pic.twitter.com/J49JMSLd3e — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 1, 2025

تنديد باستهداف المستشفيات

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية والتطهير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وشددت حماس -في البيان الذي قرأه عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم- على أن أبشع جرائم الاحتلال في حربه على غزة استهدافه للمنشآت الطبية وقتل طواقم المستشفيات.

وأضافت الحركة أن الاحتلال يهدف للقضاء على ما بقي من مستشفيات في قطاع غزة لإبادة سكانه، واتهمته بأنه "يكذب بوقاحة بشأن القطاع الصحي لتبرير استهدافه للمستشفيات".

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى فضح وتجريم انتهاكات الاحتلال ضد المستشفيات، كما حمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وبقية الكوادر الطبية.

كما دعا القيادي في حماس باسم نعيم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية إلى إرسال مستشفيات ميدانية لغزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.