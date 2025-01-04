صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطير

تناولت صحف ومواقع عالمية الواقع الكارثي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتجاهل العالم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين.

وسلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على ما اعتبرته إصرار العالم على تجاهل انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين وحياتهم، رغم تحذيرات منظمات دولية وإقليمية يُشهد لها بالنزاهة والاحترام.

ويرى المقال أن "هذا التجاهل المتعمد انحراف خطير"، محذرا من أن تعوّد المجتمع الدولي على التشكيك في تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وإهمالها سيجعل الإنسانية كلها تعاني وليس فقط الفلسطينيين.

وفي مقال له في صحيفة "نيويورك تايمز"، رأى الباحث في معهد الشرق الأوسط خالد الجندي أن واقع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية كارثي، بسبب ممارسات إسرائيل تجاههم، ورغم ذلك هناك أسباب للتفاؤل -وفق الكاتب- مثل وجود قوى وتيارات دولية تدعم الفلسطينيين وتعمل لصالحهم منها حركة التضامن الدولي معهم.

وكذلك الرصيد التاريخي والمخزون الضخم والقدرة على الصمود لدى الفلسطينيين، ورأى الجندي أن كل ذلك علامات على مستقبل أفضل، رغم عمق الأزمة الحالية.

ومن جهة أخرى، نبّه تحليل في صحيفة "هآرتس" إلى أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة يتقاطع مع الطموحات العقائدية المتشددة لليمين الإسرائيلي، ويضيف التحليل أن "كل إنجازات الجيش في غزة وغيرها لن تحل المعضلة الأساسية.. وهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يتفرع عنه من حروب".

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وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحياة بدأت تعود إلى شمال إسرائيل، لكن ببطء وتوجس بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتوضح الصحيفة أن 20% فقط عادوا إلى بيوتهم من أصل 60 ألف نازح.

أما موقع "ميديا بارت" الفرنسي، فركز في تحقيق من إدلب السورية على النساء ونشاطهن في المدينة، ونقل شهادات نساء وفتيات عبّرن عن فرحتهن بالتغيير ورغبتهن في المشاركة في بناء سوريا الجديدة.