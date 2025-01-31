خطط ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب -حتى قبل تنصيبه- في إثارة القلق والمخاوف لدى أطراف متعددة في مقدمتها أوروبا التي لفت انتباه قادتها في أكثر من مرة إلى ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا ومدّ يد التصالح إلى روسيا.

كرر ترامب أنه سيحل الصراع الروسي الأوكراني "في 24 ساعة"، وإذ إن المقصود ربما هو المبالغة في القدرة على حل الصراع في وقت يسير، فإن كثيرا من الدارسين والمحللين يتوقعون بالفعل قدرة ترامب على الوفاء بوعده، لجملة اعتبارات منها:

أن ترامب استطاع وقبل تنصيبه إيقاف الحرب في غزة من خلال دفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

ومنها أن طرفي الصراع في أوكرانيا قد سئما الحرب ويبحثان عن مخرج وهو قادر على ممارسة ضغوطات كبيرة عليهما، سواء من خلال فرض مزيد من العقوبات على روسيا المنهكة أصلا بالعقوبات الغربية أو التهديد بوقف تزويد أوكرانيا بالسلاح.

أن ترامب رجل تحدّ مولع بكسب الرهانات الصعبة، وهو رجل أعمال مهووس بإبرام الصفقات، وقد تكون صفقة إنهاء الحرب مربحة للجميع، حسب ما تقوله بعض الدراسات التي سنعرض لها في هذا التقرير.

ما موقف أطراف الحرب؟

قبل الولوج إلى الخطط والسناريوهات المتوقعة لإنهاء الحرب، لا بد من التعريج على أهداف الأطراف المتصارعة ونقاط قوتها وضعفها لمعرفة الحلول التي يمكنها أن تحقق بعضا من مطالب كل طرف.

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وهنا سوف نستعرض أوضاع الأطراف الخمسة المعنية بالصراع بشكل مباشر: أوكرانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، ونبحث الحدود الدنيا التي يمكن لكل طرف قبولها للتوصل إلى صفقة ضخمة من شأنها أن تسمح للجميع بتجنب الهزيمة الساحقة.

موقف أوكرانيا

في دراسة للدبلوماسية الأميركية روز غوتميلر وهي وكيلة وزارة الخارجية السابقة ونائبة الأمين العام السابقة لحلف شمال الأطلسي، ترى الباحثة أنه لا ينبغي لترامب أن يرغم الأوكرانيين على الاستسلام الكامل، ففي ذلك خسارة لترامب نفسه.

وتضيف الباحثة في الدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية "غراند كونتينانت"، تحت عنوان "3 مقترحات لإنهاء حرب أوكرانيا"، أن كييف دافعت عن نفسها في البداية بشجاعة ومنعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق هدفه الإستراتيجي وهو تدميرها كدولة مستقلة وتحويلها إلى تابعة لروسيا.

وزيادة على ذلك، تمكنت من الاستيلاء على جزء من الأراضي الروسية في منطقة كورسك سيعينها في أوراقها التفاوضية مع موسكو.

ورغم أن رئيسها فولوديمير زيلينسكي يصرّ على عدم بقاء جندي روسي واحد على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعات دونباس، فإن أوكرانيا تجد نفسها حاليا في موقف ضعيف عسكريا.

وبدوره، يعتبر مراسل بي بي سي البريطانية للشؤون الدبلوماسية بول آدامز، في تقرير بعنوان "هل تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول عام 2025؟"، أنه في ظل التقدم الكبير لآلة الحرب الروسية شرق أوكرانيا، ومع اقتراب الحرب من نهاية عامها الثالث، وبتكلفة بلغت مليون قتيل وجريح، يبدو أن أوكرانيا في وضع خاسر.

وأظهر استطلاع للرأي نشره مركز رازومكوف الأوكراني للأبحاث أن قرابة نصف الأوكرانيين بات يؤيد مفاوضات مع روسيا مقارنة بحوالي 20% فقط قبل عام، كما أن أغلب الأوكرانيين لم يعودوا على يقين من أن بلادهم ستنتصر في الحرب في نهاية المطاف.

خسائر روسيا

في دراسة لموقع "سلات" الفرنسي بعنوان "مستقبل الحرب في أوكرانيا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض"، يقول الباحث السياسي إميل فايزاند إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20% من أراضي أوكرانيا: أجزاء من مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

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ويتابع أن موسكو تسعى في المستقبل للاحتفاظ بإقليم دونباس كاملا وبشبه جزيرة القرم، وفضلا عن ذلك يرغب الرئيس الروسي في الحصول على ضمانة بأن أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي لإبعاد أي وجود عسكري للحلف قرب حدوده.

وحسب الباحثة غوتميلر، فرغم تقدم روسيا الميداني حاليا فإنها تفقد كثيرا من الشباب، فقد بلغت خسائرها القتالية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 696 ألفا و410 رجال، مع أنها تعاني أصلا من ضعف حاد في نموها الديمغرافي، ولذلك فهي تبحث عن مقاتلين في أماكن أخرى، واستعانت بالفعل بمقاتلين من كوريا الشمالية.

وبدوره، يؤكد آدمز المراسل الدبلوماسي لبي بي سي أن الاقتصاد الروسي أصبح ممزقا بفعل الحرب والعقوبات الغربية، وإن كان ما زال يعاند بإظهار الصمود رغم أن المؤشرات الأخيرة باتت تقلق الكرملين، إذ بلغت أسعار الفائدة 23%، وتجاوز التضخم 9%، وانخفضت قيمة الروبل.

وقد أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي في نهاية العام أن العقوبات لها تأثير على روسيا، ولذا فإن تكلفة هذه الحرب البشرية والاقتصادية قد تدفع بوتين إلى الرضوخ للتفاوض.

ماذا تريد أوروبا والناتو؟

يواصل حلف شمال الأطلسي دعمه لأوكرانيا لكن إذا نفذ دونالد ترامب وعده بوقف أو حتى تقليص المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا فسيكون الوضع صعبًا لأن واشنطن تعد أكبر مانح للمساعدات العسكرية.

وحسب الباحثة غوتميلر، قدمت الولايات المتحدة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024 أكثر من 64.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ولا ريب في أن تراجع الولايات المتحدة عن دعم المجهود الحربي في أوكرانيا سيضاعف الأعباء على القارة العجوز التي تعاني -بحسب الباحث السياسي الفرنسي فايزاند- من أزمة ثلاثية الأبعاد: اقتصادية (رسوم الولايات المتحدة)، وسياسية (صعود اليمين)، وعسكرية (ضعف الاستثمارات في مجال الدفاع).

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ويعتبر فايزاند أن أوروبا تعاني من انقسام حيال الموقف من روسيا، فهناك دول تعترف "بخطر بوتين" ولكنها لا تفعل شيئا مثل ألمانيا وبريطانيا وإلى حد ما فرنسا، ودول مستعدة للتدخل ضد روسيا كبولندا ودول البلطيق، ودول مقربة من روسيا كالمجر وسلوفاكيا وصربيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في يونيو/حزيران الماضي مفاوضات مع أوكرانيا لفتح باب انضمامها للاتحاد وهي عملية طويلة ومعقدة.

وعلى ما يبدو أن هذا لا يثير اهتمام الرئيس الروسي الذي لم يتحدث عنها على عكس مساعي انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي التي يرفضها بشكل قاطع، وهذا ربما يتجلى تفسيره في أن معاهدات حلف الناتو تلزم بالدفاع المشترك بخلاف اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

سياسة ترامب

حسب الباحث السياسي الفرنسي فايزاند، فإن تكتيكات دونالد ترامب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى من أجل وضع الأطراف الأخرى في موقف دفاعي قبل الدخول في مفاوضات حقيقية للحصول على ما يريد.

ويشكل ذلك تطبيقا نموذجيا لتقنيات التفاوض التي ينتهجها مطورو العقارات، كما روى المعنى نفسه في كتابه "ترامب: فن الصفقة" الذي شاركه في كتابته الصحفي توني شوارتز، ونشر أول مرة عام 1987.

وفي السياق نفسه، تعتبر الباحثة غوتميلور أن ترامب يحب وضع أهداف كبيرة حتى يتمكن من الفخر بأنه من نوع رجال الأعمال القادرين على تحقيق المهام الصعبة وبسرعة، لكنه أيضا لن يسمح بنهاية لحرب أوكرانيا تمنح صورة نصر لبوتين ليظهر الغرب -وترامب في طليعته- بمظهر الخاسر الأكبر في هذه الحرب.

وترى غوتميلر أن ترامب يملك كل الفرص لتغيير ديناميكية الأحداث وممارسة ضغوط مجدية على بوتين، خصوصا أن الرئيس الروسي لديه حوافز قوية للحفاظ على علاقة مع ترامب، فهو يريد العودة إلى الساحة الدولية -وإذا أمكن جنبًا إلى جنب مع الرئيس الأميركي الجديد- كما أنه يسعى بجد للتحرر من العقوبات القاسية التي أنهكت بالاقتصاد الروسي.

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وترى غوتميلر أنه لن يكون من المستحيل على بوتين قبول التنازلات التي من المتوقع أن يطلبها ترامب خصوصا إذا تم تقديمها بذكاء.

مقترحات لإنهاء الحرب

تطرح الدراسة التي أعدّتها الباحثة غوتميلر 3 مقترحات لإنهاء الحرب، وهي:

التقسيم المؤقت

وتعني صيغة لاتفاق وقف إطلاق النار مماثلة لتلك التي استخدمت لوصف وضع ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لم يتم اعتبار انفصال أقاليم ألمانيا الشرقية عن جمهورية ألمانيا الاتحادية أمرا دائما.

وهكذا تحتفظ روسيا بما تحتله حاليا من الأراضي الأوكرانية، لكن مهما طال زمن ذلك الاحتلال فإنه لن يعتبر تقسيما دائما لأوكرانيا مع مراعاة مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

تحويل العضوية إلى مجرد احتمال

فبدلا من إلغاء موضوع عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي كما يطالب بوتين أو تسريعها كما يود زيلينسكي، تقترح الولايات المتحدة أن لا تكون العضوية أمرا ملزما لا رجعة فيه، على أن يقدم حلف الناتو دعوة لأوكرانيا للبدء في مفاوضات الانضمام وإجرائها بالتوازي مع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حين لا يستطيع أحد أن يتنبأ بموعد انتهاء تلك المفاوضات -لأن تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سوف تكون أمرا معقدا بالنسبة لأوكرانيا- إلا أن تلك المفاوضات ستجعل كييف بالفعل على الطريق نحو العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما التزمت الهيئتان.

ولأن هذه المفاوضات بطيئة دائما وتتطلب مشاورات ومداولات كثيرة ومتكررة، فيمكن لبوتين أن يكون على يقين من أن أوكرانيا لن تكون عضوا في الناتو على المدى القريب على الأقل.

استئناف مفاوضات الأسلحة النووية

في مقابل المقترحين السابقين واللذين يمكن أن تعدّهما روسيا مكسبا لها، يمكن للولايات المتحدة أن تشترط استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات بشأن ضبط الأسلحة النووية والاستقرار الإستراتيجي التي كان بوتين قد علقها احتجاجا على دعم الولايات المتحدة والناتو لأوكرانيا.

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وفي حين قد لا يكون بوتين سعيدا بالتخلّي عن شروطه بشأن المساعدات الغربية لأوكرانيا، فإن لديه مصلحة في استئناف المفاوضات النووية التي قد تكون من مفاتيح عودته إلى الساحة الدولية إلى جانب الرئيس الأميركي الجديد.

وحسب الباحثة، فإن هذه المقترحات من شأنها تحقيق نتيجة متوازنة والتوصل إلى حل مربح للجميع، أو على الأقل يصون ماء الوجه لكل طرف.

خطط متداولة في واشنطن

وفي تقاطع في بعض النقاط مع مقترحات الدراسة السابقة، أورد الباحث السياسي الفرنسي إميل فايزاند في دراسته 3 خطط قال إنها متداولة في واشنطن للسلام في أوكرانيا:

الخطة "الرسمية"

أُعدّت بالاشتراك بين كيث كيلوغ وهو جنرال أميركي متقاعد اختاره دونالد ترامب ليكون مبعوثا خاصا له بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفريد ​​فليتز وهو مستشار سابق لمجلس الأمن القومي الأميركي.

وتتمثل هذه الخطة في تجميد خط ترسيم الحدود الحالي، ومن ثم الاعتراف بحكم الأمر الواقع بأن شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم تابعة لروسيا، وفي المقابل ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، لكنها ستشهد تأجيل أي إمكانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عامًا، وسيرفع جزء من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

خطة فانس

يقال إن نائب الرئيس الأميركي القادم جيه دي فانس لديه خطة تتقاطع في جوانب منها مع "الخطة الرسمية" حيث يؤيد تجميد الحدود، مثل كيث كيلوج وفريد ​​فليتز، لكنه يقترح منطقة منزوعة السلاح وفق النموذج الكوري، تكون محصنة بشكل يمنع غزو الروس لها مرة أخرى"، ويرفض فانس أيضًا فكرة دمج أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن المنطقة المنزوعة السلاح في أوكرانيا سوف يبلغ طولها 1290 كيلومترا، وسوف تراقبها قوات من أوروبا (على الأرجح فرنسا وبريطانيا وربما ألمانيا).

خطة غرينيل

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وهي خطة يقترحها السفير الأميركي السابق في ألمانيا خلال ولاية دونالد ترامب الأولى ريتشارد غرينيل، والذي يقال إنه لا يزال يحظى باهتمام الرئيس الجمهوري، وتتمثل خطته في إنشاء "مناطق مستقلة" شرق أوكرانيا، كما أنه يرفض مثل جي دي فانس فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وإذ إن الباحثين يجمعون على أن دونالد ترامب قد لا يجد صعوبة في جلب كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، فإن الأصعب هو الظفر بسيناريو ينهي الحرب من دون أن يمنح بوتين صورة انتصار.

وفي جميع الأحوال تبدو أوروبا مقبلة على أيام صعبة، كما عبر عن ذلك بقوة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب في 14 يناير/كانون الثاني الجاري خلال مقابلة مع قناة يورونيوز الإخبارية، إذ قال إن "عطلة التاريخ بالنسبة لأوروبا قد انتهت"، وعليها زيادة الجهود الدفاعية في مواجهة روسيا، "فالحرب الباردة الجديدة" قد بدأت للتو.