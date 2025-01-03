صحف عالمية تتحدث عن تحرك العرب بسوريا وشكل الحكم بعد الأسد

حظيت التطورات السياسية المتسارعة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد باهتمام صحف عالمية، إضافة إلى آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الدول العربية تحركت بسرعة لاحتواء الإدارة السورية الجديدة، مدفوعة بالقلق من أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي خصوصا بعد أزمتي غزة ولبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج حريصة أيضا على الحد من عمليات تهريب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات التي انتعشت في عهد نظام الأسد.

بدورها، سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الضوء على الضوء المتنامي من عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة إلى ترتيب الوضع بعد سقوط نظام الأسد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوجود الأميركي في سوريا كان له دور فعال في انحسار التنظيم خلال السنوات الماضية، مستدركة بالقول إنه مع قرب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -الذي خفض سابقا أعداد القوات الأميركية- بدأت تُطرح تساؤلات بشأن هذا التحدي.

من جهة أخرى، استعرض تقرير نشره موقع ميديا بارت الفرنسي بعض سياسات الحكم في محافظة إدلب بالشمال السوري استنادا إلى شهادات سكانها، ثم يسقطها على المشهد العام في سوريا التي باتت الآن تحت قيادة الإدارة نفسها.

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ووفق التقرير، فإن سكان إدلب كانوا يستطيعون الوصول إلى جميع الخدمات الضرورية التي عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع لتأمينها، ليخلص إلى أن "الحكم في سوريا إذا لم يكن ديمقراطيا فلن يكون شموليا".

وفي الشأن الفلسطيني، تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إجبار الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة على النزوح ومنعهم من أخذ أغراضهم.

وتأتي ممارسات الجيش -وفق الصحيفة- في وقت تحذر فيه المنظمات الإنسانية من تداعيات البرد على سكان غزة، منبهة إلى أن سكان الشمال يُرحلون إلى وسط القطاع وجنوبه ويمرون في طريقهم بنقطة تفتيش عسكرية يُجبرون فيها على ترك كل ما يحملون.

وخلصت صحيفة تايمز أوف إسرائيل -استنادا إلى بيانات صادرة عن الجيش الإسرائيلي- إلى أن معدل انتحار الجنود بلغ مستوى مقلقا، وسط الحرب المستمرة على جبهات متعددة واستدعاء متواصل لقوات الاحتياط.

ووفق الصحيفة، فإن عدد القتلى بسبب الحرب في صفوف الجيش الإسرائيلي بين عامي 2023 و2024 هو الأعلى منذ عقود.