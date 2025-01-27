صحافة عالمية: حل الدولتين في مهب الريح وتحذيرات من تداعيات تهجير سكان غزة

استعرضت صحف عالمية اليوم مجموعة من التطورات المهمة في الشرق الأوسط والعالم، من تداعيات مقترح تهجير سكان غزة إلى التحركات الإسرائيلية المحتملة ضد إيران، مرورا بملف عودة السوريين إلى بلادهم.

وحذرت صحيفة فايننشال تايمز من أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل سكان غزة قد يقوض السياسة الأميركية المستمرة منذ عقود والقائمة على دعم حل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن باحث في مركز التقدم الأميركي في واشنطن تحذيره من أن هذا المقترح "مزعزع لاستقرار الأردن ومصر والمنطقة كلها"، مضيفا أن التاريخ أثبت استحالة عودة الفلسطينيين إلى المناطق التي يجبرون على مغادرتها.

وفي السياق الإسرائيلي، كشفت صحيفة هآرتس عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول استغلال عودة "الرهائن" للتغطية على إخفاقاتها خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى مساعيها لاستخدام مظاهر البهجة لصرف أنظار الجمهور الإسرائيلي عن معاناة الحرب المستمرة وإحباط محاولات التوصل إلى صفقة، إضافة إلى التعتيم على ما يجري في الضفة الغربية.

عودة السوريين

وفي سياق آخر، سلطت جيروزاليم بوست الضوء على احتمال تصعيد عسكري ضد إيران، إذ نقلت تلميحات وزير الدفاع الإسرائيلي في رسالة تهنئة إلى نظيره الأميركي الجديد.

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وأشارت إلى تصريحات يسرائيل كاتس بأن إسرائيل "أكثر استعدادا من أي وقت مضى" لمهاجمة إيران ومنشآتها النووية.

وفي موضوع متصل، كشفت صحيفة تلغراف عن دعوات من كبار الجمهوريين لترامب لمنع صفقة بريطانية للتنازل عن جزر تشاغوس لموريشيوس، مستندين إلى مخاوف من إمكانية استغلال إيران للجزر في التجسس على القاعدة الأميركية البريطانية هناك.

وأخيرا، تناول موقع ميديا بارت الفرنسي عودة عديد من السوريين المشاركين في ثورة 2011 إلى بلادهم، موضحا أن العائدين يتطلعون للمساهمة في إعادة بناء "سوريا ما بعد الأسد" بأموالهم وخبراتهم، رغم إدراكهم صعوبة المهمة.