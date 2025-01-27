الجزيرة نت ترصد الأوضاع بالكونغو بعد دخول متمردي "إم 23" مدينة غوما

رصد مراسل الجزيرة نت ليث مشتاق الموجود حاليا في الحدود الكونغولية الرواندية المواجهات العسكرية بين جيش حكومة الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة "إم 23" في منطقة غوما والمدينة الرئيسية فيها التي تحمل نفس الاسم، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأكد المراسل أن قوات المتمردين أعلنت سيطرتها على مدينة غوما بعد عدة أيام من المواجهات مع القوات الحكومية.

وبثت بعض المواقع صور فيديو لجنود من الجيش الحكومي وهم يسلمون أسلحتهم في نقطة داخل الحدود الرواندية.

وقد انسحبت البعثات الأجنبية والصحفيون وموظفو الأمم المتحدة من المدينة إلى داخل رواندا.