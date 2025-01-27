البرغوثي: كطائر العنقاء.. الفلسطينيون يتحدون الدمار بالعودة إلى ديارهم

وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بأنها "عودة طائر العنقاء"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "لا يفنيه سحق ولا قتل ولا تهجير، وينهض دوما من الرماد".

وأشار البرغوثي، في حديث للجزيرة، إلى المشاهد المؤثرة للقاء العائلات التي انفصلت لأكثر من 15 شهرا، موضحا أن بعضهم تعرض للأسر والتعذيب على يد قوات الاحتلال، وأكد أن عودة اللحمة بين مكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "لها معنى كبير".

وأوضح أن هذه العودة الجماعية تأتي رغم أن 90% من البيوت في شمال غزة مدمرة بالكامل، معتبرا أنها "تحبط أخطر مؤامرة تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948".

وأضاف أن "حكام إسرائيل وهذه الحكومة المجرمة، ابتداءً من نتنياهو، أعلنوا منذ الساعات الأولى للعدوان أن هدفهم تطهير عرقي كامل لكل قطاع غزة".

وحيا البرغوثي صمود من بقوا في الشمال ولم يغادروا رغم المعاناة، ومن صمدوا في مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، واصفا إياهم بـ"الأبطال الحقيقيين الذين حافظوا على بقاء الشعب الفلسطيني"، ورأى في هذه العودة "بشرى" لـ7 ملايين لاجئ فلسطيني في كل أنحاء العالم يحلمون بالعودة إلى وطنهم.

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توحيد الجهود

وأكد البرغوثي أن المعاناة الحالية للعائدين، رغم قسوتها، لا تقارن بمعاناتهم خلال التهجير تحت القصف، وقال: "اليوم كل واحد سيعود وربما ينصب خيمته على بيته المهدوم، لكنه يعرف أن هذا مكانه وأنه متمسك به وأن المستقبل له".

ودعا القيادات الفلسطينية إلى "الارتقاء إلى مستوى عظمة هذا الشعب"، مطالبا بتوحيد الجهود للتخفيف من معاناة الشعب "بكل الوسائل تعليميا وصحيا وإعادة الإعمار"، وشدد على أن الوحدة "هي أهم شيء مطلوب لقتل محاولات ومؤامرات إسرائيل التي لم تنته".

وختم البرغوثي حديثه بالتأكيد على فشل الأهداف الإسرائيلية الأربعة: "فشلوا في التطهير العرقي، وفشلوا في استعادة الأسرى دون مفاوضات، وفشلوا في بسط هيمنتهم على قطاع غزة، وفشلوا في اقتلاع المقاومة الفلسطينية"، معتبرا أن مشاهد العودة هي "من أرفع وأروع أشكال المقاومة الشعبية".

وكان مئات آلاف الفلسطينيين قد بدؤوا العودة عبر شارع الرشيد في تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك سيرا على الأقدام، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

بينما ستبدأ العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات والسيارات فقط وليس مشيا على الأقدام في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت الانسحاب من محور نتساريم، الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه الاحتلال مع بدء عمليته البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.