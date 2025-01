هل يعود جاريد كوشنر إلى الواجهة من جديد؟

في حفل تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة دونالد ترامب -الذي أُقيم في 20 يناير/كانون الثاني داخل مبنى الكابيتول- ظهر جاريد كوشنر ببدلته السوداء الأنيقة وربطة عنق بسيطة، إلى جانبه وقفت زوجته إيفانكا ترامب بإطلالة مميزة، ليعززا الصورة العامة لعائلة الرئيس.

وكان كوشنر محط أنظار العديد من الحاضرين والمتابعين للحفل، ليس فقط بصفته صهر ترامب، بل كأحد أفراد الدائرة المقربة الذي لعب دوراً محورياً في ولاية ترامب الأولى.

ورغم تأكيداته المتكررة بأنه لا ينوي العودة إلى البيت الأبيض، فإن ظهوره في حفل التنصيب أعاد فتح باب التكهنات حول مدى التزامه بالتصريحات بشأن ابتعاده عن السياسة، وعن احتمال عودته إلى دائرة القوة والنفوذ في واشنطن ليؤدي دوراً في تنفيذ أولويات وأجندة لم تُستكمل خلال ولاية ترامب الأولى.

لعب كوشنر، الذي كان شخصية محورية في حملة ترامب الانتخابية عام 2016، دوراً استثنائياً داخل البيت الأبيض كمستشار أول، حيث أدار ملفات حساسة تتعلق بالسياسة الخارجية.

وكان مهندساً رئيسياً لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام" وساهم في تعزيز العلاقات مع قيادات عربية. بالإضافة إلى ذلك، تولى جهوداً دبلوماسية مكثفة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن كانت نتائجها مثيرة للجدل.

وبينما كانت إيفانكا وزوجها رمزين بارزين في مؤتمرات الحزب الجمهوري خلال الحملات الانتخابية لعامَي 2016 و2020، تغيّر هذا المشهد العام الماضي.

فقد تقلص ظهورهما العلني بشكل ملحوظ، إذ اقتصر دورهما على الظهور مع عائلة ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وشدد الزوجان على عدم نيتهما تولي مناصب إذا فاز ترامب بالانتخابات الأخيرة والتركيز على شؤون الأسرة.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" في فبراير/شباط 2024، أشار كوشنر إلى تركيزه على عمله في إدارة شركته واستثماراته، قائلاً "التزامي الحقيقي الآن هو تجاه مستثمري وموظفي وشركائي".

ومع ذلك، أكدت تقارير إعلامية أن كوشنر شارك بشكل غير رسمي في حملة ترامب، حيث لعب دور المستشار، خاصة في اختيار كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" كان كوشنر على تواصل مع هوارد لوتنيك الرئيس المشارك لفريق ترامب الانتقالي ووزير التجارة المرشح بإدارة ترامب الحالية، وقدّم له مشورة حول التعيينات وخطط التوظيف. ونصحه بضرورة تقديم 3 أو 4 خيارات لكل منصب، مع ترك القرار النهائي لترامب.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن لكوشنر دوراً رئيسياً في تنظيم لقاء مع شبكة "يونيفيزيون" وهي واحدة من أبرز الشبكات الإعلامية الناطقة بالإسبانية في الولايات المتحدة بهدف جذب دعم الناخبين من ذوي الأصول اللاتينية بانتخابات 2024، وأنه كان حاضراً خلال اللقاء مع كبار مسؤولي الشبكة حيث ساعد في تنظيم المقابلة بفضل علاقاته المهنية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشبكة.

كما ذكرت رويترز أنه كان يساعد المدعية العامة الجديدة بام بوندي في العثور على مدير جديد لمكتب السجون الفدرالي.

وعلى الرغم من انسحابه من تولي دور حكومي رسمي، فإن المتابع لأنشطة كوشنر الاستثمارية يرى بوضوح تشابك المصالح الاقتصادية مع التحركات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مما يعزز من فرضية عودته إلى العمل بصورة رسمية في الإدارة الأميركية الجديدة.

ففي يناير/كانون الثاني 2025، وقبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ضاعف كوشنر استثماره في شركة "فينيكس المالية" وهي إحدى كبرى شركات التمويل والتأمين الإسرائيلية.

ووفقًا لصحيفة "غلوبز" الإسرائيلية، حصل كوشنر على موافقة الجهات التنظيمية الإسرائيلية قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار، مما أتاح له زيادة حصته بالشركة إلى ما يقرب من 10%، ليصبح بذلك أكبر مساهم فيها.

وجدير بالذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في ظل استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التوسع يعزز من قيمة استثمارات كوشنر بشكل غير مباشر، نظراً لما توفره من فرص اقتصادية جديدة في المناطق المحتلة، خاصة في قطاعات البناء والتأمين والتمويل.

وقد أعادت هذه الخطوة إلى الواجهة دور المستشار الأول السابق للرئيس في صياغة سياسات الإدارة الأميركية السابقة تجاه الشرق الأوسط، والتي كانت تُتهم بتبني مواقف منحازة لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وأثارت قلقاَ حول نهج الإدارة الجديدة في التعامل مع هذا الملف إذا انضم كوشنر لفريق ترامب.

وتظهر شخصية كوشنر الاستثمارية عندما وصف -في لقاء عقد في جامعة هارفارد يوم 15 فبراير/شباط 2024- الضفة الغربية بأنها "استثمار عقاري ذو قيمة" خلال حديثه عن التحديات التي تواجه المنطقة. وعبر عن وجهة نظر مثيرة للجدل، حيث دعا إلى ترحيل المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة من خلال "تطهير القطاع من المقاومة الفلسطينية".

وقال كوشنر إنه لو كان في موقع المسؤولية في إسرائيل لكان جعل من أولوياته "إخراج المدنيين من مدينة رفح الجنوبية" مضيفاً أن إسرائيل يجب أن تنقل المدنيين إلى صحراء النقب جنوب البلاد.

وجاءت تصريحات صهر ترامب في وقت شهد توتراً في المنطقة، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة من وسائل الإعلام الأميركية.

ورداً على هذه الانتقادات، كتب كوشنر منشوراً عبر منصة "إكس" أعرب فيه عن استيائه من تصرفات القيادات الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم قد "أهدروا عقوداً من المساعدات الغربية على الأنفاق والأسلحة بدلاً من تحسين حياتهم".

For those dishonestly using selected parts of my remarks from 1 month ago at Harvards @Kennedy_School to sensationalize, here they are in full….

I expressed my dismay that the Palestinian people have watched their leaders squander decades of Western aid on tunnels and weapons… https://t.co/Job4eKaaOn

— Jared Kushner (@jaredkushner) March 19, 2024