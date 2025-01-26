خبيران: صمود غزة يثبت استحالة التهجير ورد الأردن قوي وصارم

أجمع خبيران على أن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستحيلة التنفيذ، مؤكدين أن صمود أهل غزة طوال 16 شهرًا من القصف والدمار أكبر دليل على تمسكهم بأرضهم.

وأشاد الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعد زياد بالموقف الأردني الرسمي الذي عبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، معتبرًا إياه "موقفًا قويا وجيدًا" ويؤكد أن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، مشددًا على أن المناعة الفلسطينية "قوية وصلبة" وتحتاج فقط إلى مناعة إقليمية تعززها.

وجاءت تصريحات الوزير الأردني بعد ساعات من كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن طلبه من العاهل الأردني عبد الله الثاني فتح الأردن أمام فلسطينيين من غزة، كما قال ترامب إنه سيطلب الأمر نفسه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، معتبرا أن ذلك هو الحل الأمثل لإيجاد حياة أفضل للغزيين.

وجاء رد الأردن على تصريحات ترامب على لسان وزير الخارجية الذي أكد تمسك بلاده بحل الدولتين وقال إنه الحل الوحيد الذي يضمن الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه وقال "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

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ومن جانبه، أشار الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك إلى نقاش حاد شهدته القناة الإسرائيلية 12 حول مقترح ترامب بتهجير سكان غزة، إذ عارض 5 من أصل 6 مشاركين الفكرة، مؤكدين أن "الفلسطيني لا يترك أرضه ولم يتركها ولن يتركها".

وأوضح أن أعضاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي كانوا قد اجتمعوا مع ترامب بعد حفل تنصيبه وطرحوا عليه الفكرة.

حشد الجهود

ولفت زياد إلى ضرورة إطلاق "عملية سريعة ومكثفة" تشمل الإغاثة والإيواء وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة، داعيًا إلى "حشد جهد إقليمي عربي رسمي وإسلامي ودولي" لدعم هذه العملية.

ورأى يزبك أن فكرة التهجير "مجنونة" طرحها "بعض المستوطنين الإسرائيليين من حزب الاستيطان الصهيوني"، مؤكدًا أن "الفلسطيني لا يخرج من أرضه لأن الهواء هواؤه والأرض أرضه".

وأكد زياد أن المناعة الإقليمية المتشكلة حاليا "مبدئيا شيء جيد وقوي"، مستدركًا أن أحلام الإسرائيليين في تهجير الفلسطينيين "لن تنتهي إلا بانتهاء هذه المعضلة"، واصفا ما يحدث بأنه "صراع صفري لا يمكن أن ينتهي".

واختتم يزبك حديثه بالتأكيد أن "حرب غزة الأخيرة أكبر إثبات في التاريخ" على تمسك الفلسطينيين بأرضهم، قائلا "بعد هذه المجزرة والمذبحة والمقتلة وتدمير البيوت، نحمل الخيمة ونرتكز بها أينما نكون على قبضة تراب أرض بلادنا ووطننا".