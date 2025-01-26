احتفالات بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مقر قيادته

شهدت الخرطوم مظاهر احتفالية بعد نجاح الجيش في فك الحصار عن مقر قيادته العامة، والذي استمر نحو 21 شهرا، في تطور ميداني مهم، وسط معارك متواصلة على جبهات عدة.

ورصدت كاميرا الجزيرة الاحتفالات في محيط القيادة العامة، إذ تجمع الضباط والجنود للاحتفال بهذا الإنجاز العسكري مع وصول تعزيزات من محاور أم درمان والخرطوم بحري، في مشهد يعكس حجم الانتصار الذي حققته القوات المسلحة.

وعزز الجيش مكاسبه الميدانية بإعلان سيطرته على مصفاة الجيلي التي تعد أهم مصافي النفط في البلاد، وفي خطاب حماسي أثناء زيارته لمعسكر سلاح الإشارة أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن قوات الجيش تعمل على إعادة الأمن للشعب السوداني.

لا تفاوض

وشدد البرهان على موقفه الرافض لأي مفاوضات، قائلا "لا تفاوض ولا تصالح" مع من وصفهم بالمتمردين، مضيفا "نحن كعسكريين وقوات نظامية مهمتنا توفير الأمن وحماية المواطنين من المعتدين، قريبا سيكون السودان خاليا من هؤلاء المتمردين".

وفي تطور مأساوي بغرب البلاد، اتهمت حكومة إقليم دارفور قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة جديدة إثر قصفها المستشفى السعودي في مدينة الفاشر أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 70 مدنيا.

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ووصف المدير العام لوزارة الصحة في ولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر هذا القصف بأنه "جريمة حرب" تستهدف المدنيين والمؤسسات الخدمية.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية متفاقمة، خاصة في إقليم دارفور الذي يشهد تصعيدا عسكريا خطيرا، مع استمرار استهداف المنشآت المدنية والطبية، وسط غياب أي بوادر للحل السياسي في المستقبل القريب.