بانتظار تسليم جثمانه.. مَن المغربي منفذ عملية الطعن بتل أبيب؟

الرباط- بعد مرور أيام على تنفيذه عملية الطعن في تل أبيب، لا تزال عائلة منفذ العملية المغربي عبد العزيز قاضي والأهالي في قريته والقرى المجاورة يعيشون تحت تأثير الصدمة، فهذا الشاب الذي ترعرع بينهم حقق "الحلم الأميركي" الذي يسعى إليه كل الشباب في سنه، لكنه اختار طريقا آخر أوصله إلى الاستشهاد في بلد لم يكن يخطط يوما لزيارته.

وتنتظر عائلة قاضي بلهفة لحظة تكريم ابنها ودفنه في قريته بعد أن أبلغتها السلطات المحلية رسميا باستشهاده في تل أبيب، وأخبرت والده بأنه سيتسلم جثمان ابنه بعد استكمال إجراءات البحث والتقصي.

وكان الشهيد قد نفذ عملية طعن، الثلاثاء الماضي، في موقعين مختلفين بمدينة تل أبيب أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بينهم جندي كان قد أصيب في معارك غزة، وهي العملية التي نفذت بعد يومين من خطاب الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة الذي قال فيه إن المقاومة تلقت إسنادا من طنجة إلى جاكرتا.

ابن إقليم زاكورة

ينحدر عبد العزيز قاضي من قرية بندلالة التابعة إداريا لجماعة الروحا في إقليم زاكورة، وهي إحدى قرى الجنوب الشرقي.

ولد في الثامن من يونيو/حزيران 1995. فارقت والدته الحياة عندما كان طفلا وكبر في كنف والده وباقي أفراد عائلته. ترعرع في بيئة صحراوية وفي ظروف صعبة، فأسرته بسيطة الحال.

إعلان

تلقى قاضي تعليمه الأساسي والثانوي في الإقليم، وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) التحق عام 2017 بالكلية متعددة التخصصات في ورزازات، لكنه لم يكمل تحصيله الجامعي ولم يحصل على شهادة البكالوريوس.

تقول المصادر، التي تواصلت معها الجزير نت، إنه لم يعرف عنه أي نشاط سياسي أو جمعوي خلال حياته في المغرب، ولم ينخرط في فترة دراسته الجامعية في أنشطة الفصائل الطلابية بل كان يهتم بحضور دروسه فقط.

أمريكي من أصل مغربي وصل إسرائيل قبل أيام.. هوية منفذ عملية الطعن في تل أبيب ويدعى قاضي عبد العزيز #صورة #حرب_غزة pic.twitter.com/Ku4Yz0mnUt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 21, 2025

فاز قاضي في قرعة البطاقة الخضراء، وهو برنامج سنوي يمنح الأشخاص فرصة الفوز بتأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية بعد أن يختار الحاسوب عشوائيا الفائزين ويمكن للفائزين أن يصبحوا مقيمين دائمين قانونيين باستخدام هذه البطاقة.

وغادر المغرب عام 2022 متجها لنيويورك حيث استقر في بروكلين، وفيها زاول عددا من المهن المؤقتة، وعاد إلى المغرب مرة واحدة لزيارة عائلته.

وتشير المصادر إلى أن الشاب غير متزوج، وحتى خلال زيارته الوحيدة للمغرب منذ هجرته لم يلاحظ عليه أصدقاؤه أو أقاربه أي تغيير في أفكاره أو أي اهتمام بالقضايا السياسية، مرجحين أن تكون مشاهد حرب الإبادة التي تعرض لها سكان غزة قد تركت أثرا عميقا في شخصيته الهادئة.

وتعد جماعة الروحا، التي ينحدر منها عبد العزيز قاضي، واحدة من الجماعات القروية التابعة لإقليم زاكورة الذي يبعد عن الرباط بحوالي 700 كلم، ويبلغ عدد سكانها حسب نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أجري العام الماضي 9521 مواطنا، 52% منهم ذكور، و6151 من السكان تفوق أعمارهم 15 سنة.

أسفرت عن إصابة 4.. ارتقاء منفذ عملية الطعن في تل أبيب واستنفار قوات الاحتلال في موقع العملية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/oVZ3vcKwwc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 21, 2025

ردود فعل

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنه تم قتل منفذ العملية وتحقق في الاشتباه بوجود شخص آخر ساعد منفذ عملية الطعن.

إعلان

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية بطاقة هوية منفذ العملية، وقالت إنه يدعى عبد العزيز قاضي وهو أميركي من أصل مغربي، وأشارت إلى أنه وصل إلى مطار بن غوريون يوم 18 يناير/كانون الثاني 2025 على متن رحلة جوية قادمة من وارسو البولندية، يوما واحدا قبل بدء سريان الهدنة في غزة.

وتضيف أن مصالح تفتيش الحدود في المطار ارتابت في هويته ورفضت السماح له بالدخول، وأحالته إلى جهاز الأمن الداخلي الذي بدروه سمح له بالدخول رغم عدم وجود حجز فندقي أو وجود أي قريب له في إسرائيل.

وبعد الكشف عن هويته، حذفت إدارة فيسبوك حسابه الذي كان ينشر فيه تدوينات متضامنة مع أهالي غزة، في حين نعت حركة حماس "الشهيد المغربي البطل"، وباركت عملية الطعن، وأكدت أنها "تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية ووصفتها بـ"البطولية"، مشيرة إلى أنها "تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة مع قضيتهم المركزية في فلسطين".

وفي المغرب، تباينت ردود الفعل بشأن ما قام به مواطنهم، إذ اعتبر بعضهم أن العملية تجسد رفض الشعب المغربي لحرب الإبادة التي تعرض لها سكان غزة، وأنها رد فعل طبيعي إزاء مشاهد قتل الأطفال والنساء.

لكن آخرين رأوا أن الشاب تمكن من تحقيق حلم الهجرة وكان عليه التركيز على تحسين وضعه المادي ووضع أسرته، واعتبروا أن ما أقدم عليه قد يدفع إلى وقف برنامج القرعة السنوية الأميركي (قرعة البطاقة الخضراء)، وهو ما سيعود بالضرر على الملايين من الشباب في العالم.