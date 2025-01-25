الأسرى الفلسطينيون المقرر تحررهم اليوم.. معلومات أساسية

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى قائمة من 121 اسما لأسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد مرة أو عدة مرات، و79 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، من المقرر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت عنهن كتائب القسام في غزة.

ومن إجمالي الأسرى الـ200 ينتمي 137 أسيرا فلسطينيا لحركة حماس، في حين ينتمي 26 منهم لحركة التحرير الفلسطينية فتح، و29 لحركة الجهاد الإسلامي، و3 أسرى من إجمالي العدد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وواحد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حين يُفرج عن 4 فلسطينيين لا ينتمون لأي فصيل.

أما أسرى المؤبدات فينتمي 81 منهم لحركة حماس، و23 أسيرا لحركة الجهاد الإسلامي و13 لحركة فتح، و2 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واحد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وواحد بلا انتماء سياسي.

والأحد الماضي دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، بواسطة كل من قطر مصر والولايات المتحدة.

86 مبعدا

ومن بين الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم 3 من قطاع غزة، و19 من القدس، واحد من أراضي 48 والباقي من الضفة الغربية.

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وسيبعد 70 أسيرا إلى الخارج، و16 إلى قطاع غزة، والباقي إلى منازلهم في الضفة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان، إن الدفعة الثانية من الإفراجات تضمنت "121 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و79 أسيرا بأحكام مختلفة، و70 أسيرا أُبعدوا إلى الخارج".

وفي 19 يناير 2025، تحرر 90 أسيرة وطفلا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، ضمن الدفعة الأولى في المرحلة الأولى، مقابل 3 أسيرات إسرائيليات.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار"، في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وتشمل المرحلة الأولى إجمالا: 120 امرأة وطفلا، و296 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و1000 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، و47 أسيرا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أُعيد اعتقالهم.

ومن أسرى المؤبدات الذين شملتهم القائمة:

محمد الطوس

وُلِد محمد الطوس عام 1956 في بلدة الجبعة جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية، واعتُقل عدة مرات، آخرها الاعتقال الحالي والذي بدأ في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1985، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، ومن المقرر إبعاده فور الإفراج عنه.

والطوس أقدم الأسرى الفلسطينيين على الإطلاق، وهو قيادي في حركة فتح.

محمد العارضة

من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ومعتقل منذ مايو/أيار 2002م، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، إضافة إلى 20 عاما أخرى، كان من بين 6 أسرى تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2021، قبل إعادة اعتقالهم.

ومن المقرر أن يُفرَج عن العارضة الذي ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي إلى منزله في جنين.

شريف ونصر ومحمد أبو حميد

الأشقاء الثلاثة من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، ومحكومون بالسجن المؤبد، وهم أشقاء الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، وجميعهم اعتقلوا عام 2002 وينتمون لحركة فتح.

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رائد السعدي

ملقب بـ"عميد أسرى جنين"، وُلد عام 1966 غرب محافظة جنين، وأكمل تعليمه الثانوي فيها، قبل أن يأسره الاحتلال الإسرائيلي عام 1989، ويحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين و20 عاما إضافية.

وأثناء أسره، حصل على شهادة بكالوريوس في التاريخ وأخرى في علم الاجتماعيات، وأتم حفظ القرآن الكريم، كما أصدر رواية "أمي مريم الفلسطينية" التي توثق تجربته النضالية.

وائل قاسم ووسام عباسي ومحمد عودة (خلية سلوان)

ينحدر كل من وائل قاسم ووسام عباسي ومحمد عودة من بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، وهم من قادة خلية "سلوان" التابعة لحركة حماس، والمكونة أيضا من علاء عباسي، والمتهمة بالمسؤولية عن سلسلة عمليات أدت لمقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين.

واعتقل أفراد الخلية في أغسطس/آب 2002، وأدانتهم محكمة عسكرية إسرائيلية بالانتماء لكتائب عز الدين القسام، وتنفيذ عدة عمليات.

وحُكم على الأسير وائل بالسجن المؤبد 35 مرة و50 عاما، وهو صاحب أعلى حكم في القدس، في حين حُكم على الأسير وسام بالسجن 26 مؤبدا و40 عاما، وعلى الأسير محمد عودة بالسجن المؤبد 9 مرات و40 عاما، وعلى الأسير علاء الدين بالسجن 60 عاما.

يشار إلى أن الأسرى الأربعة متزوجون، ولديهم أبناء يسكنون حي عين اللوزة في بلدة سلوان.