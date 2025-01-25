ترامب يوبخ رئيسة وزراء الدانمارك بعد رفضها التنازل عن غرينلاند

وبّخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن -خلال مكالمة هاتفية وصفتها مصادر أوروبية بـ"الفظيعة والمروعة"- جدد خلالها مطالبته بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند.

وكشف تقرير لصحيفة تايمز أن ترامب تحدث إلى فريدريكسن 45 دقيقة الأسبوع الماضي و"أصبح عدوانيا عندما قالت له إن غرينلاند ليست للبيع" مؤكدة أن الرئيس الأميركي هدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد الدانمارك، إذا رفضت التخلي عن أراضيها المتمتعة بالحكم الذاتي في القطب الشمالي.

وقال 5 مسؤولين أوروبيين كبار حاليين وسابقين مطلعين على المكالمة إن "المحادثة سارت بشكل سيئ للغاية". وأضافوا أن ترامب كان عدوانياً وهجومياً في أعقاب تعليقات فريدريكسن بأن الجزيرة ليست للبيع، على الرغم من عرضها لمزيد من التعاون في القواعد العسكرية والتنقيب عن المعادن.

ووصف مسؤول دانماركي سابق المحادثة بأنها كانت صعبة للغاية، حيث هدد ترامب باتخاذ تدابير محددة ضد بلاده مثل التعريفات الجمركية.

وبحسب الصحيفة فإن المحادثة ستعمق القلق في أوروبا، حيث تتعرض العلاقات عبر المحيط الأطلسي لضغوط متزايدة -في غضون أيام- من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ومنذ توليه منصبه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي، وطالب بزيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي من حلفاء الناتو، بما في ذلك الدانمارك. واقترح علنا ضم غرينلاند وقناة بنما وكندا.

إعلان

وطرح ترامب فكرة شراء غرينلاند خلال فترة ولايته الأولى وأعاد إحياء الاقتراح قبل تنصيبه الاثنين الماضي، معتبرا السيطرة الأميركية على الإقليم "ضرورة مطلقة" للأمن القومي الأميركي والعالمي.

وهدد الرئيس الأميركي -في أوائل يناير/كانون الثاني- بفرض رسوم على الدانمارك إذا عارضته بشأن هذه الجزيرة، كما رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.