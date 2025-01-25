بوليتيكو: هؤلاء سيحكمون إلى جانب ترامب

أورد تقرير بمجلة بوليتيكو الأميركية أسماء شخصيات سياسية وصفها بالمقربة من الرئيس دونالد ترامب، وقال إنها ستحكم إلى جانبه، مبرزا أنها تشمل الموالين القدامى والداعمين الجدد وأصدقاء بارزين له.

وقالت الكاتبتان داشا بيرنز وميغان ميسيرلي إن هؤلاء هم الأشخاص الذين يتصل بهم ترامب في جميع ساعات اليوم سواء للثرثرة أو الحصول على مشورتهم، وهم الذين سيستمع إليهم في فترة رئاسته الثانية.

سوزي وايلز

عيّنها ترامب رئيسة موظفي البيت الأبيض، أدارت سوزي وايلز حملات ترامب الثلاث بكل احترافية، حسب التقرير، وتطمح لكسب تحديات أكبر من الحملات الانتخابية، لتبقى على مركب ترامب.

إيلون ماسك

استغل إيلون ماسك إدارته لشركة تسلا وسبيس إكس ومنصة إكس في الترويج للحملة الانتخابية لترامب، إضافة إلى دفع ملايين الدولارات لمساعدته من أجل الفوز.

ستيفن ميلر

نائب رئيسة الموظفين ومستشار سياسات الهجرة، وعمل ستيفن ميلر مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

ستيف ويتكوف

المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وهو من الأصدقاء القدامى لترامب. أسهم ستيف ويتكوف بشكل فعال في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

دونالد ترامب الابن

يعتبر دونالد ترامب الابن أكبر الداعمين والمناصرين لأبيه وله تأثير مباشر على قراراته كتلك المتعلقة بإبقاء الأشخاص أو استبعادهم.

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تاكر كارلسون

مقدم برامج في "فوكس نيوز" وشخصية إعلامية محافظة، أسهم تاكر كارلسون في تولي جي دي فانس منصب نائب الرئيس.

كارولين ليفيت

أصغر سكرتيرة وصحفية في البيت الأبيض (27 عاما). سبق لكارولين ليفيت أن قامت بجولات إعلامية للترويج والدفاع عن أجندة ترامب.

جيمس بلير

نائب رئيس الموظفين للشؤون التشريعية والسياسية والعامة، وكان مديرا سياسيا في الحملة الانتخابية لترامب وفي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

تايلور بودويتش

نائب رئيسة الموظفين للاتصالات وشؤون الموظفين.

فينس هالي

مدير مجلس السياسة الداخلية وينتظر أن يدير فينس هالي الأجندة السياسة الداخلية لترامب.

ناتالي هارب

مذيعة أخبار بقناة أميركية يمينية، تقول بوليتيكو إن هدفها أن تخدم ترامب بتفان وإخلاص، لأنها تدين له بحياتها بعد إصداره قانونا يسمح بعلاج تجريبي للمصابين بسرطان العظام.

كيث كيلوغ

المبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا وجنرال متقاعد، ينتظر أن يضطلع كيث كيلوغ بدور محوري في التعامل مع حرب أوكرانيا.

جيمس برايد

مدير مكتب الشؤون التشريعية ومسؤول الاتصال الأعلى بين الكونغرس والبيت الأبيض.

سيرجيو غور

مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، سيؤثر سيرجيو غور على خطط ترامب المتعلقة بتثبيت الموالين له في المناصب الرئاسية.

جيسون ميلر

إستراتيجي اتصالات رافق ترامب منذ حملته الانتخابية الأولى وعمل كمتحدث باسمه في 2021، وجيسون ميلر هو المدير التنفيذي لمنصة غيتر (GETTR) للتواصل الاجتماعي.

كريس لاسيفيتا

مستشار سياسي أميركي، كان كريس لاسيفيتا مديرا لحملة ترامب في 2024 ومديرا مساعدا لحملة وايلز.

دانا وايت

الرئيس التنفيذي لبطولة فنون القتال المختلطة "يو إف سي"، تجمعه علاقة وطيدة مع ترامب بحكم إعجابه بهذه البطولة، ودانا وايت عضو في مجلس إدارة ميتا، مما يجعل تأثيره قويا في عالم السياسة والإعلام.

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مريام أديلسون

طبيبة وسيدة أعمال أميركية إسرائيلية، أرملة الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون، دعمت حملة ترامب بـ95 مليون دولار وتقدر ثروتها بحوالي 35 مليار دولار. وتملك مريام تأثيرا مباشرا على قرارات ترامب السياسية.

أليكس لاتشام

المدير التنفيذي لصندوق قيادة مجلس الشيوخ، عُين مساعدا للرئيس ومديرا لمكتب العلاقات العامة.

وسيضطلع بدور حاسم في الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي التي تسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب.

أليكس بروزيوتز

الرئيس التنفيذي لشركة إكس للإستراتيجيات، وهي شركة تسويق رقمية محافظة.

مايك ديفيس

محام رئيسي في حركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا".