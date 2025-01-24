كيف يترقب أهالي الأسرى الأردنيين صفقة التبادل؟

عمّان- يعيش أهالي الأسرى الأردنيين حالة من الترقب المشوب بالأمل والقلق، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، راجين أن تكون هذه الصفقة بداية لإنهاء معاناة أبنائهم التي استمرت سنوات طويلة.

ووفقا للجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين فإن تصريحات متكررة لمسؤولين بالمقاومة الفلسطينية أكدت أن أي صفقة تبادل "لن تخلو من الأسرى الأردنيين"، فيما لم يتم تأكيد أي قوائم من الجهات الفلسطينية بشكل رسمي حتى الآن من شأنها أن توضح عدد الأسرى الأردنيين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وفي تصريح سابق أدلى به القيادي في حركة حماس زاهر جبارين للجزيرة نت، أكد أنه لن يتم إطلاق سراح جنود الاحتلال الأسرى في قطاع غزة إلا من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والأردنيين في سجون الاحتلال.

وفي عام 2021 قام أهالي أسرى أردنيين بتسليم رسالة لقائد حركة حماس الراحل إسماعيل هنية، خلال زيارته إلى الأردن لأداء واجب العزاء بالقيادي إبراهيم غوشة، طالبوا فيها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالعمل على تضمين الأسرى الأردنيين في أي صفقات تبادل مستقبلية، مؤكدين حينها أهمية إنهاء معاناة أبنائهم.

وكان الاحتلال قد أورد أسماء أسرى ضمن قائمة أولية على موقع "وزارة العدل" ضمت نحو 735 أسيرا قال إنه سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة الحالية.

ويقول الأهالي إن 9 أسرى أردنيين تم نشر أسمائهم ضمن هذه القائمة، من المحتمل إطلاقهم خلال الجولة الأولى من الصفقة، لكن ذلك يعتمد على متغيرات أبرزها عدد الأسيرات الإسرائيليات الأحياء.

ترقب بشوق وقلق

في منزله بمنطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء يجلس والد الأسير هاني الخمايسة والمحكوم (مؤبد) متابعا مع أسرته بلهفة كل خبر حول مصير صفقة التبادل.

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ويقول للجزيرة نت "نحن بشوق كبير لخروج ابننا مع كل الأسرى والأسيرات"، موضحا أن "أهل الأسير لا ينسون، لا يفرحون، دائما قلوبهم معلقة بابنهم وأي خبر يصدر عنه فكيف مع وجود صفقة تبادل قائمة، نتمنى أن يتم ذلك على خير".

وشكر والد الأسير الخمايسة الله على "هذه البشائر، ثم لأهل غزة العظام. رحم الله شهداءهم وداوى جرحاهم"، مشيدا بصبرهم وتضحياتهم، كما شكر المقاومة الفلسطينية على إخراج أبنائهم وبنتاهم وتبييض السجون.

أما والدة الأسير مرعي أبو سعيدة الذي يقضي حكما بالسجن 11 مؤبدا فقالت للجزيرة نت إنهم لم يذوقوا طعم النوم منذ 20 يوما. وأشارت إلى أن لقاءهم مع ابنهم الأسير سيكون لقاء عظيما لا ينقصه إلا وجود زوجها (والد الأسير) المرحوم.

وأضافت "العائلة تتابع من كثب وبكل اهتمام كل خبر على أحر من الجمر"، ووجهت التحيّة لكل من ساندهم طيلة الفترة الماضية ولمن أسهم بإنجاز الصفقة، متمنية "أن تتم على أفضل حال وأن يجتمع كل بعيد بأهله وأولاده".

أما حمزة صديق الأسير الأردني أنس الشرمان، فعبر للجزيرة نت عن تمنياته بصفقة "تقر بها أعين جميع من ينتظرون بشجون كبير الفرج".

وقال إنه يترقب وأصدقاؤه أي قوائم أو أسماء علّهم يحظون باسم أنس بينها، مع تأكيده عدم التفاته لغير المصادر الفلسطينية التي تقود المفاوضات لكي لا يقع في شَرَك فوضى الأخبار وخيبات الأمل، وفقا لتعبيره.

أسرى بأحكام مختلفة

وأوضح مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، فادي فرح في حديثه للجزيرة نت، أن عدد الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل بلغ وفقا لآخر إحصائية 29 أسيرا بأحكام مختلفة.

ولفت إلى أن آمال أهالي الأسرى تتزايد بشكل يومي في رؤية أبنائهم يعودون بعد سنوات طويلة من الأسر.

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وتضم قائمة الأسرى الأردنيين 21 أسيرا أردنيا ممن تزيد مدة أحكامهم على 15 عاما، بينهم عبد الله البرغوثي، الذي يحمل أعلى حكم بين الأسرى لدى الاحتلال، حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبدا.